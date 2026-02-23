Quando Eduardo Domínguez chega para assumir como técnico do Atlético-MG?

O argentino Eduardo Domínguez será o novo treinador do Atlético. Aos 47 anos, o técnico deixou o Estudiantes e já tem acordo encaminhado para assumir o comando da equipe alvinegra.

O argentino Eduardo Domínguez será o novo treinador do Atlético. Aos 47 anos, o técnico deixou o Estudiantes e já tem acordo encaminhado para assumir o comando da equipe alvinegra.

continua após a publicidade

Domínguez se despediu do clube argentino na última sexta-feira (20), na vitória por 1 a 0 sobre o Sarmiento de Junín. Antes da partida, foi ovacionado pelos torcedores, que entoaram o coro "Olé, olé, olé, olá, Barba, Barba", apelido carinhoso do treinador. Após o apito final, ele foi ao centro do gramado, onde recebeu novas homenagens dos jogadores e da torcida, em uma despedida marcada pela emoção.

Depois de encerrar seu ciclo no Estudiantes, Domínguez é aguardado para iniciar oficialmente seu trabalho no Galo. Segundo afirmou o CSO do Galo, Paulo Bracks, o treinador vai se juntar a equipe em Porto Alegre, onde na quarta-feira (25) enfrenta o Grêmio. No entanto, ainda não comandará a equipe:

continua após a publicidade

— O treinador está contratado e por situações burocráticas vinculadas ao clube dele atual não vou falar nomes, mas vocês já sabem de quem se trata. Ele vai se desvincular do clube dele na segunda-feira e deverá estar em Porto Alegre quarta-feira assistindo o jogo do Grêmio com a gente. Possivelmente na quinta-feira, já vai dar o treino.

Domínguez inicia a comandar os treinamentos na quinta-feira (26) e assim que for regularizado, ele já poderá comandar a equipe à beira do campo. A expectativa é que possa estrear no duelo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro contra o América, no próximo domingo (1º), às 18h, na Arena Independência.

continua após a publicidade

Despedida de Eduardo Dominguez do Estudiantes (Foto: reprodução x Estudiantes)

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Quem é Eduardo Domínguez, novo técnico do Atlético?

Eduardo Domínguez comandou o Estudiantes desde 2023, onde realizou um trabalho consistente. No período, como título principal conquistou o Torneo Clausura (Campeonato argentino) de 2025.

À frente da equipe, Domínguez soma 162 partidas, com 74 vitórias, 43 empates e 45 derrotas, alcançando um aproveitamento de 54,53%.

Antes de assumir o Estudiantes, o treinador acumulou passagens por Independiente, Colón, Huracán e também pelo Nacional, do Uruguai.

+Aposte no Galo pelo Campeonato Brasileiro e Mineiro

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.