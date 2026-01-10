Estrangeiros reagem à provável chegada de Preciado no Atlético-MG: 'Por favor'

O Atlético-MG está próximo de acertar mais um reforço para a temporada de 2026. O clube avançou nas negociações pelo lateral Ángelo Preciado. Nas redes sociais, a iminente chegada do equatoriano rendeu muitas reações de torcedores estrangeiros.

Ángelo Preciado tem 27 anos, atua pelo Sparta Praga, da República Tcheca, e é presença constante nas convocações da seleção do Equador. A negociação entre o Atlético-MG e o clube tcheco está avaliada em cerca de 4 milhões de euros, o que corresponde a aproximadamente 25 milhões de reais. O acordo está bem encaminhado e depende apenas de ajustes finais para ser oficialmente concretizado.

Nas redes sociais, a chegada de Preciado no Atlético-MG dividiu muitas opiniões entre os estrangeiros. Muitos consideraram um retrocesso para a carreira do lateral sair da Europa para o futebol brasileiro. Em contrapartida, alguns equatorianos reconheceram que o nível do Brasileirão é mais alto do que o do campeonato tcheco. Veja os comentários abaixo:

Veja reação dos estrangeiros com a chegada de Preciado no Atlético-MG

Quem é Ángelo Preciado?

Ángelo Preciado, próximo do Atlético-MG, é um lateral-direito equatoriano de 27 anos, conhecido pela intensidade, força física e apoio constante ao ataque. Foi revelado pelo Independiente del Valle do Equador, onde ganhou projeção ainda jovem. Suas boas atuações o levaram à seleção equatoriana e, posteriormente, ao futebol europeu, sendo negociado com o Genk, da Bélgica. Após passagem consistente pelo clube belga, Preciado foi vendido ao Sparta Praga, da República Tcheca, onde atua nos dias de hoje.

Pela seleção do Equador, Ángelo Preciado, que deve chegar ao Atlético-MG, é presença constante nas convocações e já disputou competições de alto nível, como a Copa do Mundo de 2022 e a Copa América de 2021. Atualmente, o lateral é titular da equipe nacional e aparece como um dos nomes fortes para voltar a representar o país na Copa do Mundo 2026.