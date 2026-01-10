Os jogadores do Atlético-MG foram recebidos na manhã deste sábado (10) por torcedores na entrada da Cidade do Galo. Nomes como Hulk, Bernard, Lyano, Scarpa e Rony pararam para falar com os presentes no local, que fizeram cobranças.

continua após a publicidade

➡️ Advogada de Hulk diz ter encerrado negociações com Atlético-MG; Fluminense espera desfecho

Em fala direcionada a Hulk, um torcedor questiona o processo que o jogador vive nesse momento com o Atlético-MG. O jogador pode estar de saída para o Fluminense e tem futuro indefinido no Galo. Os pronunciamentos do atleta e da diretoria do clube são conflitantes

— Eles tem uma rede. Eles tem como manipular as pessoas. Isso é uma baita sacanagem. Você é um torcedor igual a gente. Quantos trabalhos sociais eu já vi você fazendo. Você é um bom ser humano. Então você não pode deixar um mal ser humano jogar o seu nome na lama. Estamos aqui para te ouvir, para você dar a sua versão — disse um torcedor a Hulk, que respondeu:

continua após a publicidade

— Não fui eu que me colocou no mercado. Tentaram me colocar como vilão. Mas em nenhum momento isso tirou minha paz. Me apresentei na data certa, não faltei a um dia de treino, estou trabalhando. De uma coisa vocês podem ter certeza: o que acontecer, a verdade vocês vão saber. Eu não me manifestei em nenhum momento. Apenas deixei bem claro que nada do que foi dito foi verdade. Disseram que me prometeram a chave do clube. Nada disso procede. Eu sou muito profissional. Sou muito homem. Eles sabem tudo o que aconteceu e foi conversado. Não vou falar sobre o que foi conversado nos bastidores, porque quando tiver que acontecer, a verdade vai ser dita. Pode ter certeza que eu vou dar minha cara e vou falar a verdade em cima do que aconteceu sobre minha pessoa.

Outro nome que parou para falar com os torcedores foi Rony. O atacante foi questionado sobre o episódio de 2025, quando colocou o clube na justiça por conta de pagamentos atrasados. Rony se justificou e revelou que entrou com o processo para que os funcionários do clube também pudessem receber. Os torcedores presentes compreenderam.

continua após a publicidade

Bernard, ídolo do Galo, desceu do carro e também ouviu os torcedores. Os presentes cobraram que o meia dê o exemplo, já que é reconhecido pela torcida.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Atlético-MG estreia no Campeonato Mineirão

O Galo estreia no Campenato Mineiro neste domingo (11), contra o Betim, na Arena MRV, às 18h30 (de Brasília).