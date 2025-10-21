Ceará, Fortaleza e Sport emitiram, nesta terça-feira (21), uma nota solicitando o reconhecimento de títulos nacionais por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os clubes querem que os Torneios Norte-Nordeste de 1968, 1969 e 1970 sejam vistos como Campeonatos Brasileiros.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O pedido formal, protocolado junto à CBF, tem o apoio da Federação Cearense de Futebol (FCF) e da Federação Pernambucana de Futebol (FPF). O trabalho em conjunto vem acontecendo desde o segundo semestre de 2023, envolvendo a reunião de informações históricas e jurídicas, "consolidando uma pauta comum em defesa do futebol do Nordeste e do reconhecimento nacional das conquistas".

— O argumento central do requerimento é que, à época, o Torneio Norte-Nordeste foi considerado erroneamente como uma competição regionalizada, quando na realidade integrava o projeto de nacionalização do futebol brasileiro promovido pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD) - diz a nota emitida pelas equipes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Partida entre Sport e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

— Num gesto de união e resgate histórico, as entidades signatárias reforçam que o pleito não busca criar privilégios, mas apenas corrigir uma injustiça esportiva, com base no mesmo princípio que levou a CBF, em 2010, a reconhecer a Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa como equivalentes ao Campeonato Brasileiro - acrescenta o comunicado.

➡️ Após derrota, Fortaleza se reapresenta com foco no Flamengo

As edições do Torneio Norte-Nordeste

O Torneio Norte-Nordeste aconteceu em três edições. O Sport foi campeão em 1968, o Ceará em 1969 e o Fortaleza em 1970. Assim, caso o pleito seja reconhecido pela CBF, os três clubes passarão a ser considerados campeões brasileiros.

continua após a publicidade

O Sport ficou com o título em 1968 ao superar o Remo na decisão. Em 1969, o Ceará conquistou a taça derrotando o mesmo Remo. Em 1970, o Fortaleza foi campeão em um quadrangular, com o Sport sendo vice.

O torneio ainda aconteceria em 1971 (Remo venceu) e 1972 (Sampaio Corrêa foi campeão), mas tais edições fizeram oficialmente parte da Série B.