menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsAtlético Mineiro

Ingressos do Atlético-MG contra Ceará e del Valle estão à venda: veja preços e onde comprar

Atlético enfrenta em sequência o Ceará pelo Brasileirão e o del Valle pela Sul-Americana

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 21/10/2025
13:50
Arena MRV, a casa do Galo Foto: Paulo Henrique França / Atlético
imagem cameraArena MRV, a casa do Galo Foto: Paulo Henrique França / Atlético
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
O Atlético iniciou a venda de ingressos para os dois próximos compromissos do time na Arena MRV. As partidas contra o Ceará, no sábado (25) pelo Campeonato Brasileiro e contra o Independiente del Valle na próxima terça-feira (29), pela volta das semifinais da Sul-Americana. Clique aqui para comprar os bilhetes.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético iniciou a venda de ingressos para os dois próximos compromissos do time na Arena MRV. As partidas contra o Ceará, no sábado (25) pelo Campeonato Brasileiro e contra o Independiente del Valle na próxima terça-feira (29), pela volta das semifinais da Sul-Americana. Clique aqui para comprar os bilhetes.

continua após a publicidade

Os ingressos pelo Brasileirão começam a partir de R$24,90, e pela Sul-Americana R$29,90. Em ambas, a promoção que vinha ocorrendo nos últimos jogos continua: Setor Inter Norte com preço fixo a R$29,90 para todas as categorias de sócios Galo na Veia.

Abertura das vendas

  • 21/10 – 10h: Forte e Vingador / Preto (planos feitos até 3 de março)
  • 21/10 – 14h: Internacional / Preto (planos feitos a partir de 4 de março)
  • 21/10 – 17h: Prata
  • 21/10 – 19h: Branco / Clubes
  • 21/10 – 20h: GNV da Massa
  • 22/10 – 9h: 4 Adicionais para todas as modalidades do GNV (Exceto GNV da Massa)
  • 22/10 – 9h: Público Geral
  • 22/10 – 9h: Setor Inter Norte para todos os planos
  • 22/10 – 12h: Visitante

Preços dos Ingressos Atlético x Ceará

  • Inter Sul (Portões 11 e 15)
    GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 24,90
    GNV Preto: R$ 29,05
    GNV Prata: R$ 33,20
    GNV Branco: R$ 37,35
    GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 41,50
    Inteira: R$ 83,00
  • Inter Norte (Portão 6)
    GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 29,90
    GNV Preto: R$ 29,90
    GNV Prata: R$ 29,90
    GNV Branco: R$ 29,90
    GNV da Massa: R$ 29,90
    GNV Clubes: R$ 29,90
    Meia-entrada: R$ 49,83
    Inteira: R$ 99,65
  • Inter Leste (Portões 5 e 12)
    GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 30,60
    GNV Preto: R$ 35,70
    GNV Prata: R$ 40,80
    GNV Branco: R$ 45,90
    GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 51,00
    Inteira: R$ 102,00
  • Brahma Sul (Portão 13)
    GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 44,70
    GNV Preto: R$ 52,15
    GNV Prata: R$ 59,60
    GNV Branco: R$ 67,05
    GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 74,50
    Inteira: R$ 149,00
  • Brahma Leste (Portões 7, 8 e 10)
    GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 81,30
    GNV Preto: R$ 94,85
    GNV Prata: R$ 108,40
    GNV Branco: R$ 121,95
    GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 135,50
    Inteira: R$ 271,00
  • Brahma Leste Premium (Portão 8)
    GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 104,10
    GNV Preto: R$ 121,45
    GNV Prata: R$ 138,80
    GNV Branco: R$ 156,15
    GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 173,50
    Inteira: R$ 347,00
  • Brahma Oeste (Portões 2, 3 e 16)
    GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 109,20
    GNV Preto: R$ 127,40
    GNV Prata: R$ 145,60
    GNV Branco: R$ 163,80
    GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 182,00
    Inteira: R$ 364,00
  • Brahma Norte (Portão 4)
    GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 38,70
    GNV Preto: R$ 45,15
    GNV Prata: R$ 51,60
    GNV Branco: R$ 58,05
    GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 64,50
    Inteira: R$ 129,00
    Lounge Oeste (Portão 1): R$ 300,00
    Lounge Leste (Portão 1): R$ 350,00
    Camarote Adicional (Portão 1): R$ 350,00
    Visitantes: R$99,65 – Meia: R$49,83

Preços dos Ingressos Atlético x Independiente del Valle

  • Inter Sul (Portões 11 e 15)
    GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 33,90
    GNV Preto: R$ 39,55
    GNV Prata: R$ 45,20
    GNV Branco: R$ 50,85
    GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 56,50
    Inteira: R$ 113,00
  • Inter Norte (Portão 6)
    GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 29,90
    GNV Preto: R$ 29,90
    GNV Prata: R$ 29,90
    GNV Branco: R$ 29,90
    GNV Clubes: R$ 29.90
    Meia-entrada: R$ 49,83
    Inteira: R$ 99,65
  • Inter Leste (Portões 5 e 12)
    GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 42,30
    GNV Preto: R$ 49,35
    GNV Prata: R$ 56,40
    GNV Branco: R$ 63,45
    GNV Clubes/Meia-entrada: R$ 70,50
    Inteira: R$ 141,00
  • Inter Oeste (Portão 14)
    GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 72,30
    GNV Preto: R$ 84,35
    GNV Prata: R$ 96,40
    GNV Branco: R$ 108,45
    GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 120,50
    Inteira: R$241,00
  • Inter Oeste Premium (Portão 14)
    GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 77,40
    GNV Preto: R$ 90,30
    GNV Prata: R$ 103,20
    GNV Branco: R$ 116,10
    GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 129,00
    Inteira: R$ 258,00
  • Brahma Norte (Portão 4)
    GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 53,40
    GNV Preto: R$ 62,30
    GNV Prata: R$ 71,20
    GNV Branco: R$ 80,10
    GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 89,00
    Inteira: R$ 178,00
  • Brahma Sul (Portão 13)
    GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 61,80
    GNV Preto: R$ 72,10
    GNV Prata: R$ 82,40
    GNV Branco: R$ 92,70
    GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 103,00
    Inteira: R$ 206,00
  • Brahma Leste (Portões 7, 8 e 10)
    GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 117,60
    GNV Preto: R$ 137,20
    GNV Prata: R$ 156,80
    GNV Branco: R$ 176,40
    GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 196,00
    Inteira: R$ 392,00
  • Brahma Leste Premium (Portões 7, 8 e 10)
    GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 144,30
    GNV Preto: R$ 168,35
    GNV Prata: R$ 192,40
    GNV Branco: R$ 216,45
    GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 240,50
    Inteira: R$ 481,00
  • Brahma Oeste (Portões 2, 3 e 16)
    GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 161,10
    GNV Preto: R$ 187,95
    GNV Prata: R$ 214,80
    GNV Branco: R$ 241,65
    GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 268,50
    Inteira: R$ 537,00
    Lounge Oeste (Portão 1): R$ 400
    Lounge Leste (Portão 1): R$ 450
    Camarote Adicional (Portão 1): R$ 400
    Visitantes: R$99,65 – Meia: R$49,83

Compre aqui os ingressos para as partidas

As partidas

Pelo Brasileirão, o Atlético enfrenta o Ceará em confronto direto na parte de baixo da tabela. O Galo tem 33 pontos e ocupa a 15° colocação, enquanto o Vozão tem 35 e está na 13° posição.

continua após a publicidade

Já pela Sul-Americana Atlético e Independiente del Valle jogam a partida de volta da semifinal do torneio. O jogo da ida é nesta terça (21), em Quito no Equador.

Como chegar à Arena MRV?

Confira no link como chegar à Arena MRV e entenda a distribuição dos setores e portões de entrada: Clique aqui para entender tudo sobre a Arena MRV

continua após a publicidade
Arena MRV terá ótimo público para classico (Reprodução)
Arena MRV (Reprodução)

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias