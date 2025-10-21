Ingressos do Atlético-MG contra Ceará e del Valle estão à venda: veja preços e onde comprar
Atlético enfrenta em sequência o Ceará pelo Brasileirão e o del Valle pela Sul-Americana
O Atlético iniciou a venda de ingressos para os dois próximos compromissos do time na Arena MRV. As partidas contra o Ceará, no sábado (25) pelo Campeonato Brasileiro e contra o Independiente del Valle na próxima terça-feira (29), pela volta das semifinais da Sul-Americana. Clique aqui para comprar os bilhetes.
Os ingressos pelo Brasileirão começam a partir de R$24,90, e pela Sul-Americana R$29,90. Em ambas, a promoção que vinha ocorrendo nos últimos jogos continua: Setor Inter Norte com preço fixo a R$29,90 para todas as categorias de sócios Galo na Veia.
Abertura das vendas
- 21/10 – 10h: Forte e Vingador / Preto (planos feitos até 3 de março)
- 21/10 – 14h: Internacional / Preto (planos feitos a partir de 4 de março)
- 21/10 – 17h: Prata
- 21/10 – 19h: Branco / Clubes
- 21/10 – 20h: GNV da Massa
- 22/10 – 9h: 4 Adicionais para todas as modalidades do GNV (Exceto GNV da Massa)
- 22/10 – 9h: Público Geral
- 22/10 – 9h: Setor Inter Norte para todos os planos
- 22/10 – 12h: Visitante
Preços dos Ingressos Atlético x Ceará
- Inter Sul (Portões 11 e 15)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 24,90
GNV Preto: R$ 29,05
GNV Prata: R$ 33,20
GNV Branco: R$ 37,35
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 41,50
Inteira: R$ 83,00
- Inter Norte (Portão 6)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 29,90
GNV Preto: R$ 29,90
GNV Prata: R$ 29,90
GNV Branco: R$ 29,90
GNV da Massa: R$ 29,90
GNV Clubes: R$ 29,90
Meia-entrada: R$ 49,83
Inteira: R$ 99,65
- Inter Leste (Portões 5 e 12)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 30,60
GNV Preto: R$ 35,70
GNV Prata: R$ 40,80
GNV Branco: R$ 45,90
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 51,00
Inteira: R$ 102,00
- Brahma Sul (Portão 13)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 44,70
GNV Preto: R$ 52,15
GNV Prata: R$ 59,60
GNV Branco: R$ 67,05
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 74,50
Inteira: R$ 149,00
- Brahma Leste (Portões 7, 8 e 10)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 81,30
GNV Preto: R$ 94,85
GNV Prata: R$ 108,40
GNV Branco: R$ 121,95
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 135,50
Inteira: R$ 271,00
- Brahma Leste Premium (Portão 8)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 104,10
GNV Preto: R$ 121,45
GNV Prata: R$ 138,80
GNV Branco: R$ 156,15
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 173,50
Inteira: R$ 347,00
- Brahma Oeste (Portões 2, 3 e 16)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 109,20
GNV Preto: R$ 127,40
GNV Prata: R$ 145,60
GNV Branco: R$ 163,80
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 182,00
Inteira: R$ 364,00
- Brahma Norte (Portão 4)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 38,70
GNV Preto: R$ 45,15
GNV Prata: R$ 51,60
GNV Branco: R$ 58,05
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 64,50
Inteira: R$ 129,00
Lounge Oeste (Portão 1): R$ 300,00
Lounge Leste (Portão 1): R$ 350,00
Camarote Adicional (Portão 1): R$ 350,00
Visitantes: R$99,65 – Meia: R$49,83
Preços dos Ingressos Atlético x Independiente del Valle
- Inter Sul (Portões 11 e 15)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 33,90
GNV Preto: R$ 39,55
GNV Prata: R$ 45,20
GNV Branco: R$ 50,85
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 56,50
Inteira: R$ 113,00
- Inter Norte (Portão 6)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 29,90
GNV Preto: R$ 29,90
GNV Prata: R$ 29,90
GNV Branco: R$ 29,90
GNV Clubes: R$ 29.90
Meia-entrada: R$ 49,83
Inteira: R$ 99,65
- Inter Leste (Portões 5 e 12)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 42,30
GNV Preto: R$ 49,35
GNV Prata: R$ 56,40
GNV Branco: R$ 63,45
GNV Clubes/Meia-entrada: R$ 70,50
Inteira: R$ 141,00
- Inter Oeste (Portão 14)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 72,30
GNV Preto: R$ 84,35
GNV Prata: R$ 96,40
GNV Branco: R$ 108,45
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 120,50
Inteira: R$241,00
- Inter Oeste Premium (Portão 14)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 77,40
GNV Preto: R$ 90,30
GNV Prata: R$ 103,20
GNV Branco: R$ 116,10
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 129,00
Inteira: R$ 258,00
- Brahma Norte (Portão 4)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 53,40
GNV Preto: R$ 62,30
GNV Prata: R$ 71,20
GNV Branco: R$ 80,10
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 89,00
Inteira: R$ 178,00
- Brahma Sul (Portão 13)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 61,80
GNV Preto: R$ 72,10
GNV Prata: R$ 82,40
GNV Branco: R$ 92,70
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 103,00
Inteira: R$ 206,00
- Brahma Leste (Portões 7, 8 e 10)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 117,60
GNV Preto: R$ 137,20
GNV Prata: R$ 156,80
GNV Branco: R$ 176,40
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 196,00
Inteira: R$ 392,00
- Brahma Leste Premium (Portões 7, 8 e 10)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 144,30
GNV Preto: R$ 168,35
GNV Prata: R$ 192,40
GNV Branco: R$ 216,45
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 240,50
Inteira: R$ 481,00
- Brahma Oeste (Portões 2, 3 e 16)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 161,10
GNV Preto: R$ 187,95
GNV Prata: R$ 214,80
GNV Branco: R$ 241,65
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 268,50
Inteira: R$ 537,00
Lounge Oeste (Portão 1): R$ 400
Lounge Leste (Portão 1): R$ 450
Camarote Adicional (Portão 1): R$ 400
Visitantes: R$99,65 – Meia: R$49,83
Compre aqui os ingressos para as partidas
As partidas
Pelo Brasileirão, o Atlético enfrenta o Ceará em confronto direto na parte de baixo da tabela. O Galo tem 33 pontos e ocupa a 15° colocação, enquanto o Vozão tem 35 e está na 13° posição.
Já pela Sul-Americana Atlético e Independiente del Valle jogam a partida de volta da semifinal do torneio. O jogo da ida é nesta terça (21), em Quito no Equador.
Como chegar à Arena MRV?
Confira no link como chegar à Arena MRV e entenda a distribuição dos setores e portões de entrada: Clique aqui para entender tudo sobre a Arena MRV
