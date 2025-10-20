Ceará tem queda de rendimento como mandante no Brasileirão

Depois de um bom início como mandante nesta Série A, o Ceará vem apresentando uma queda de rendimento na estatística. São apenas duas vitórias nos últimos nove jogos em casa na competição nacional.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O começo da trajetória em solo cearense neste Brasileirão foi de quatro vitórias e um empate, o que colocou o Ceará entre os melhores mandantes. Em contrapartida, o desempenho detalhado nas últimas nove partidas em casa é de dois triunfos, dois empates e cinco derrotas.

Assim, o Alvinegro aparece em 16º lugar na tabela de classificação dos mandantes, com 21 pontos. Algo que vem auxiliando a campanha do Vovô é a recente melhora fora de casa. O Ceará é, atualmente, o oitavo melhor visitante do torneio (14 pontos).

continua após a publicidade

➡️ Botafogo faz jogo eficaz e supera o Ceará pelo Brasileirão

Partida entre Ceará e Botafogo, pelo Brasileirão (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Na derrota sofrida para o Botafogo, o Vovô fez um jogo pouco inspirado. Apesar de ter mais posse de bola e mais finalizações, o time de Léo Condé não conseguiu apresentar grande eficiência nas chances. Assim, os cariocas saíram da Arena Castelão com o triunfo.

➡️ Zaga do Botafogo faz bom jogo e segura um Ceará pouco inspirado

A precisão na hora de finalizar vem sendo um problema para a equipe, que possui atualmente o sexto pior ataque deste Brasileirão. O setor ofensivo vem sendo formado constantemente por Galeano e Pedro Raul, com certa alternância de nomes na esquerda: Paulo Baya, Fernandinho e Pedro Henrique.

continua após a publicidade

Próximo jogo do Ceará

Após a derrota por 2 a 0 para o Botafogo, o Ceará voltará a campo no sábado (25), fora de casa, contra o Atlético-MG. A partida pela Série A terá início às 16h (de Brasília).