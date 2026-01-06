Atlético-MG anuncia acordo com atacante para ser o segundo reforço da janela

O Atlético anunciou nesta terça-feira (6) que chegou a um acordo para a contratação do atacante equatoriano Alan Minda, que atualmente defende o Clube Brugge, da Bélgica. A informação foi confirmada por Paulo Bracks, CSO do Galo, durante entrevista coletiva realizada na Arena MRV.

O Atlético anunciou nesta terça-feira (6) que chegou a um acordo para a contratação do atacante equatoriano Alan Minda, que atualmente defende o Clube Brugge, da Bélgica. A informação foi confirmada por Paulo Bracks, CSO do Galo, durante entrevista coletiva realizada na Arena MRV.

continua após a publicidade

De acordo com o dirigente, o jogador ainda passará por exames médicos antes de assinar oficialmente o contrato com o clube mineiro. Até o momento, a duração do vínculo e os valores da transferência não foram divulgados pelo Atlético.

Confira a fala de Paulo Bracks anunciando o acordo com o atacante:

"Pendentes a exames médicos, não assinou contrato ainda, mas acertamos as bases contratuais e negociais para contratar o atacante Alan Minda, de 22 anos, da seleçao do Equador. Um jogador ágil, potente, de um contra um, habilidoso, boa condução de bola, e que será o nosso segundo reforço nesta temporada 2026."

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Alan Minda em atuação pela seleção do Equador (Foto: Reprodução/Instagram @mindaalan_11)

Quem é Alan Minda, segundo reforço do Atlético?

Alan Minda é um atacante equatoriano de 22 anos que se destaca pela velocidade, explosão e habilidade no um contra um. Atua principalmente pelos lados do campo, com preferência pela ponta direita, mas também pode jogar pelo lado esquerdo do ataque.

É um jogador agressivo ofensivamente, com boa condução em velocidade e capacidade de quebrar linhas defensivas, características que o tornam uma peça importante em transições rápidas.

continua após a publicidade

O atleta foi revelado pelo Independiente del Valle (EQU) e promovido ao elenco profissional em 2021. Em 2023, transferiu-se para o Clube Brugge, da Bélgica, onde ganhou destaque no futebol europeu, o que o levou a convocações para a seleção equatoriana, sendo cotado para a lista da Copa do Mundo.