Atlético-MG anuncia acordo com atacante para ser o segundo reforço da janela
Jogador passará por exames médicos para assinar contrato com o Galo
O Atlético anunciou nesta terça-feira (6) que chegou a um acordo para a contratação do atacante equatoriano Alan Minda, que atualmente defende o Clube Brugge, da Bélgica. A informação foi confirmada por Paulo Bracks, CSO do Galo, durante entrevista coletiva realizada na Arena MRV.
De acordo com o dirigente, o jogador ainda passará por exames médicos antes de assinar oficialmente o contrato com o clube mineiro. Até o momento, a duração do vínculo e os valores da transferência não foram divulgados pelo Atlético.
Confira a fala de Paulo Bracks anunciando o acordo com o atacante:
"Pendentes a exames médicos, não assinou contrato ainda, mas acertamos as bases contratuais e negociais para contratar o atacante Alan Minda, de 22 anos, da seleçao do Equador. Um jogador ágil, potente, de um contra um, habilidoso, boa condução de bola, e que será o nosso segundo reforço nesta temporada 2026."
Quem é Alan Minda, segundo reforço do Atlético?
Alan Minda é um atacante equatoriano de 22 anos que se destaca pela velocidade, explosão e habilidade no um contra um. Atua principalmente pelos lados do campo, com preferência pela ponta direita, mas também pode jogar pelo lado esquerdo do ataque.
É um jogador agressivo ofensivamente, com boa condução em velocidade e capacidade de quebrar linhas defensivas, características que o tornam uma peça importante em transições rápidas.
O atleta foi revelado pelo Independiente del Valle (EQU) e promovido ao elenco profissional em 2021. Em 2023, transferiu-se para o Clube Brugge, da Bélgica, onde ganhou destaque no futebol europeu, o que o levou a convocações para a seleção equatoriana, sendo cotado para a lista da Copa do Mundo.
