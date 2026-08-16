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Atlético domina o Grêmio e vence com autoridade pelo Brasileirão

Galo viveu uma tarde inspirada na Arena MRV e conquistou uma vitória tranquila

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
16/08/2026 17:55
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Jogadores do Atlético comemoram gol sobre o Gremio (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Jogadores do Atlético comemoram gol sobre o Gremio (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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Em uma tarde inspirada na Arena MRV, o Atlético venceu o Grêmio com autoridade por 3 a 0 neste domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na primeira etapa, Vitor Hugo abriu o placar para o Galo. Já no segundo tempo, em menos de cinco minutos, Cuello marcou duas vezes e confirmou a vitória tranquila do Atlético.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Em uma tarde inspirada na Arena MRV, o Atlético venceu o Grêmio com autoridade por 3 a 0 neste domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na primeira etapa, Vitor Hugo abriu o placar para o Galo. Já no segundo tempo, em menos de cinco minutos, Cuello marcou duas vezes e confirmou a vitória tranquila do Atlético.

Com o resultado, o Atlético subiu três posições na tabela e aparece momentaneamente na 8ª colocação, com 32 pontos. O Grêmio, por sua vez, permanece com 25 pontos, na 15ª posição.

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Atlético-MG x Grêmio: como foi o jogo?

Primeiro tempo

A primeira etapa foi de controle do Atlético, que teve mais posse de bola na maior parte do tempo e conseguiu comandar as ações da partida. Em cobrança de escanteio, Igor Gomes encontrou Vitor Hugo, que se antecipou à defesa e cabeceou firme para abrir o placar para o Galo. Após sofrer o gol, o Grêmio tentou avançar em busca do empate, mas esbarrou na defesa atleticana, que se manteve bem compactada e organizada, dificultando as ações ofensivas da equipe gaúcha.

(Foto: Pedro Souza / Atlético)
Vitor Hugo comemora gol contra o Gremio (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Segundo tempo

Na segunda etapa, atrás do placar, o Grêmio tentou esboçar uma reação, mas encontrou dificuldades para furar a organizada defesa atleticana. O Atlético baixou as linhas e passou a jogar de forma mais confortável, mantendo a equipe compactada e dificultando as ações ofensivas do time gaúcho. Em dois contra-ataques rápidos, o Galo foi fatal para ampliar a vantagem e confirmar a vitória. Cuello marcou duas vezes e consolidou o triunfo alvinegro.

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Cuello x gremio (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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O principal lance da partida foi o gol que abriu o placar para o Atlético e deu tranquilidade à equipe ao longo do jogo. Em cobrança de escanteio, Igor Gomes encontrou Vitor Hugo, que se antecipou à marcação, venceu a disputa e cabeceou firme para colocar o Galo em vantagem.

Deu aula 🏅

Cuello foi o grande destaque da partida. O atacante teve uma tarde inspirada, marcou dois gols na vitória do Atlético, produziu muito no setor ofensivo e também contribuiu defensivamente, ajudando a equipe nos dois lados do campo.

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Ficou abaixo 📉

O artilheiro do Grêmio no Brasileirão, Carlos Vinícius, teve uma atuação discreta. O atacante pouco participou da partida e ficou muito preso entre os zagueiros do Atlético, encontrando dificuldades para criar oportunidades e levar perigo ao gol do Galo.

Ficha do jogo ✅

Atlético-MG x Grêmio
18° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo, 16 de Agosto, às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
🥅 Gols: Vitor Hugo, Cuello (2x) (CAM)
🟨 Cartões amarelos: Preciado, Cissé (CAM) / Pavón (GRE)
🟥 Cartões vermelhos:

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Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Preciado, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Cissé, Victor Hugo (Minda) e Igor Gomes (Bernard); Cuello (Dudu) e Cassierra

Grêmio (Técnico: Luís Castro)
Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins (Kannemann), Wallace e Pedro Gabriel (Caio Paulista); Noriega, Nardoni (Krovinovic) e Dodi (Gabriel Mec); Amuzu, Pavón (Tete) e Carlos Vinícius

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🟨 Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
🚩 Assistentes: Thiago Farinha (RJ) e Rodrigo Corrêa (RJ)
📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

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