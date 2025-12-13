Atleta do sub-15 do Fortaleza é acusado de injúria racial em partida contra o Ceará

Fortaleza e Ceará se enfrentaram na última sexta-feira (12), valendo pela decisão da Copa Seromo sub-15. Com o empate em 0 a 0, o Tricolor foi campeão nos pênaltis. Moisés, atacante do Vovô, relatou um suposto episódio de injúria racial na partida.

O jovem disse em suas redes sociais que foi chamado de "macaco" por um atacante do Fortaleza após o fim da disputa de pênaltis. O Ceará, em nota oficial, declarou apoio a Moisés e relatou que "tomará as medidas cabíveis neste caso, apresentando notícia de infração junto ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-CE)".

— Até quando nós negros vamos ter que aguentar isso? Racismo é crime e a justiça vai ser feita. E outra, tenho muito orgulho de ser negro. Meu choro não foi de tristeza não e sim de raiva. Mas Deus sabe de tudo. Obrigado a todos que estão comigo - escreveu Moisés.

O Fortaleza superou o Ceará na final da Copa Seromo sub-15 (Foto: Stefania Lima)

O Fortaleza não se manifestou de forma oficial até o momento. Caso isso aconteça, a matéria será atualizada.

Confira abaixo a nota completa do Ceará:

"Tomado pela mais profunda indignação, o Ceará Sporting vem repudiar veementemente a injúria racial sofrida pelo atleta Moisés, da categoria Sub-15 do Time do Povo durante a final da Super Copa Seromo.

Ao fim das disputas de pênaltis entre Ceará e Fortaleza, Moisés foi chamado de "macaco" por um atleta adversário, conduta inaceitável em qualquer ambiente de nossa sociedade e que fere a todos e nos revolta ao mesmo passo em que traz à tona o pensamento de que falhamos enquanto sociedade.

Ciente de seu papel social, o Ceará SC abomina todo e qualquer ato discriminatório e ressalta que tomará as medidas cabíveis neste caso, apresentando notícia de infração junto ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-CE).

O Time do Povo manifesta apoio irrestrito a Moisés, se colocando à disposição do atleta para que as consequências deste episódio sejam minimizadas o mais brevemente possível."