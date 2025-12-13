Corinthians adota discurso de cautela e mira nova vitória sobre o Cruzeiro
Com vantagem, Timão aposta em foco e intensidade para confirmar a classificação diante da torcida
O Corinthians entra em campo neste domingo (13), na Neo Química Arena, contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, com a vitória por 1 a 0 conquistada em Minas Gerais no jogo de ida da semifinal. Mas engana-se quem acredita que o resultado deixa o elenco comandado pelo técnico Dorival Júnior mais "tranquilo" com a situação.
O zagueiro André Ramalho projetou um duelo ainda mais exigente diante do Cruzeiro. Confiante, mas com discurso de cautela, o destacou destacou a importância de manter a postura ofensiva do Corinthians, mesmo com a vantagem construída fora de casa, e ressaltou o foco do elenco para buscar nova vitória diante da torcida e garantir a classificação.
— Temos que entrar em campo buscando a vitória como a gente sempre fez. Principalmente em oportunidades assim. Conseguimos um grande resultado fora de casa, temos que entender isso. Porém, estamos na nossa casa, com a nossa torcida. Vamos, com certeza, para buscar a vitória. Obviamente temos que saber da vantagem, mas vamos com tudo para vencer novamente — disse André Ramalho.
Com campanha irrepreensível, o Corinthians chega à Copa do Brasil de 2025 sustentando números que impõem respeito. Em sete jogos disputados, a equipe soma sete vitórias, com 100% de aproveitamento, nove gols marcados e zero sofridos. Para avançar de fase, o Cruzeiro precisará de uma atuação praticamente perfeita, capaz de quebrar a invencibilidade e frear a trajetória quase impecável do Timão até aqui no torneio nacional.
— Será um jogo de extrema dificuldade. Acredito que será mais difícil do que o primeiro jogo. Eles (Cruzeiro) vão tentar reverter o resultado, mas estamos cientes do desafio. Estaremos bem concentrados e focados. Dá para ver isso no time. Que a gente consiga mais uma vitória amanhã e, se Deus quiser, a classificação — completou o defensor.
André Ramalho, inclusive, foi titular no jogo de ida e deve repetir a condição no confronto de volta, formando a dupla de zaga ao lado de Gustavo Henrique. Veja a provável escalação do Corinthians clicando aqui.
André Ramalho em 2025
- 41 jogos (37 titular)
- 82 minutos em campo por jogo
- 92% de acerto no passe
- 54.6 passes certos por jogo
- 12 passes decisivos
- 1.2 desarmes por jogo
- 0.7 interceptações por jogo
- 4.9 cortes por jogo
- 2.9 bolas recuperadas por jogo
- 56% de eficiência nos duelos
- 3.9 duelos ganhos por jogo
- 65% de eficiência nos duelos aéreos
- 1.1 faltas por jogo
- 9 cartões amarelos
- Nota Sofascore 7.10
O primeiro jogo e combinações de resultados
O primeiro confronto entre as equipes ocorreu na última quarta-feira (10), no Mineirão, e terminou com vitória do Timão por 1 a 0, graças ao gol de Memphis Depay. Diante do resultado, a equipe comandada por Dorival Júnior entra em campo na segunda partida precisando apenas de um empate para garantir vaga na final do torneio nacional.
Já o time de Leonardo Jardim precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar diretamente, sem a necessidade de disputa de pênaltis. Se o Cruzeiro vencer por um gol de vantagem, a decisão será nas penalidades.
Corinthians na Copa do Brasil 2025
- 7 jogos
- 7V
- 100% de aproveitamento
- 9 gols marcados
- 0 gols sofridos
