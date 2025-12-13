menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians adota discurso de cautela e mira nova vitória sobre o Cruzeiro

Com vantagem, Timão aposta em foco e intensidade para confirmar a classificação diante da torcida

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 13/12/2025
17:38
Corinthians venceu o primeiro jogo por 1 a 0 (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)
imagem cameraCorinthians venceu o primeiro jogo por 1 a 0 (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians entra em campo neste domingo (13), na Neo Química Arena, contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, com a vitória por 1 a 0 conquistada em Minas Gerais no jogo de ida da semifinal. Mas engana-se quem acredita que o resultado deixa o elenco comandado pelo técnico Dorival Júnior mais "tranquilo" com a situação.

continua após a publicidade

O zagueiro André Ramalho projetou um duelo ainda mais exigente diante do Cruzeiro. Confiante, mas com discurso de cautela, o destacou destacou a importância de manter a postura ofensiva do Corinthians, mesmo com a vantagem construída fora de casa, e ressaltou o foco do elenco para buscar nova vitória diante da torcida e garantir a classificação.

— Temos que entrar em campo buscando a vitória como a gente sempre fez. Principalmente em oportunidades assim. Conseguimos um grande resultado fora de casa, temos que entender isso. Porém, estamos na nossa casa, com a nossa torcida. Vamos, com certeza, para buscar a vitória. Obviamente temos que saber da vantagem, mas vamos com tudo para vencer novamente — disse André Ramalho.

continua após a publicidade

➡️ Corinthians x Cruzeiro: o retrospecto em defesas de pênaltis de Cássio e Hugo Souza

Com campanha irrepreensível, o Corinthians chega à Copa do Brasil de 2025 sustentando números que impõem respeito. Em sete jogos disputados, a equipe soma sete vitórias, com 100% de aproveitamento, nove gols marcados e zero sofridos. Para avançar de fase, o Cruzeiro precisará de uma atuação praticamente perfeita, capaz de quebrar a invencibilidade e frear a trajetória quase impecável do Timão até aqui no torneio nacional.

— Será um jogo de extrema dificuldade. Acredito que será mais difícil do que o primeiro jogo. Eles (Cruzeiro) vão tentar reverter o resultado, mas estamos cientes do desafio. Estaremos bem concentrados e focados. Dá para ver isso no time. Que a gente consiga mais uma vitória amanhã e, se Deus quiser, a classificação — completou o defensor.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

André Ramalho, inclusive, foi titular no jogo de ida e deve repetir a condição no confronto de volta, formando a dupla de zaga ao lado de Gustavo Henrique. Veja a provável escalação do Corinthians clicando aqui.

André Ramalho em 2025

  1. 41 jogos (37 titular)
  2. 82 minutos em campo por jogo
  3. 92% de acerto no passe
  4. 54.6 passes certos por jogo
  5. 12 passes decisivos
  6. 1.2 desarmes por jogo
  7. 0.7 interceptações por jogo
  8. 4.9 cortes por jogo
  9. 2.9 bolas recuperadas por jogo
  10. 56% de eficiência nos duelos
  11. 3.9 duelos ganhos por jogo
  12. 65% de eficiência nos duelos aéreos
  13. 1.1 faltas por jogo
  14. 9 cartões amarelos
  15. Nota Sofascore 7.10
André Ramalho foi titular em Minas Gerais (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
André Ramalho foi titular em Minas Gerais (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O primeiro jogo e combinações de resultados

O primeiro confronto entre as equipes ocorreu na última quarta-feira (10), no Mineirão, e terminou com vitória do Timão por 1 a 0, graças ao gol de Memphis Depay. Diante do resultado, a equipe comandada por Dorival Júnior entra em campo na segunda partida precisando apenas de um empate para garantir vaga na final do torneio nacional.

Já o time de Leonardo Jardim precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar diretamente, sem a necessidade de disputa de pênaltis. Se o Cruzeiro vencer por um gol de vantagem, a decisão será nas penalidades.

Corinthians na Copa do Brasil 2025

  1. 7 jogos
  2. 7V
  3. 100% de aproveitamento
  4. 9 gols marcados
  5. 0 gols sofridos

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias