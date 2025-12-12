Sub-17 do Fortaleza vence e Fred terá primeira final como técnico

O sub-17 do Fortaleza, comandando pelo ex-atacante Fred, avançou para a final da Supercopa Capital. Diante do Palmeiras, no domingo (14), Fred viverá a sua primeira decisão como treinador.

O Tricolor encarou o Botafogo na manhã desta sexta-feira (12), no Estádio Defelê, valendo pela semifinal do torneio. Os cearenses venceram por 2 a 0, com gols de Dieguinho e Nathan.

A campanha geral é de seis partidas, sendo cinco vitórias e um empate. O time de Fred marcou 12 gols no recorte e sofreu três. A final contra o Palmeiras, no Estádio Bezerrão, terá início às 15h (de Brasília).

O Fortaleza venceu o Botafogo na Supercopa Capital (Foto: Samuel Reis/Fortaleza EC)

— Tem sido dias intensos de muito trabalho. Jogamos a cada dois dias e, quando não temos jogo, procuramos trabalhar com os meninos, seja em treino, recuperação ou analisando em vídeo, o que precisamos melhorar para a próxima partida. Continuamos invictos, vencendo grandes equipes e firmes na busca do nosso objetivo - disse recentemente ao avaliar seu início no cargo.

— É uma experiência nova. Tenho uma visão das categorias de base como jogador e agora estou vivenciando o mesmo processo como treinador. São jovens atletas que buscam alcançar o sonho de chegarem ao profissional e temos que ter esse olhar com atenção para todos - relatou.

Fortaleza tem novo treinador no profissional

Depois de oficializar a saída do técnico Martín Palermo, que não renovou seu contrato, o Fortaleza acertou com Thiago Carpini para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tricolor superou a concorrência de times da Série A.

Carpini tinha recebido sondagens de equipes como o Internacional e o Coritiba, que subiu sendo campeão da Série B. O rival Ceará, rebaixado juntamente com o Leão, também consultou a situação do treinador.