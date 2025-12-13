Joias da base: FPF apresenta caminho do Palmeiras na Copinha

O Palmeiras conheceu os detalhes de seu caminho na fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha). Neste sábado (13), a FPF divulgou os jogos do Grupo 27, que tem o Alviverde como cabeça de chave, além de Monte Roraima (RR), Batalhão (TO) e Remo (PA).

continua após a publicidade

+ Palmeiras mira exemplos de janelas recentes em meio a investidas por Allan

Todos os confrontos do grupo serão disputados na Arena Barueri, que também será a casa do elenco profissional do Palmeiras durante a reforma do gramado do Allianz Parque. As Crias da Academia estreiam no dia 5 de janeiro, contra o Monte Roraima (RR), a partir das 19h30 (de Brasília).

Três dias depois, a equipe encara o Batalhão (TO) e encerra sua participação diante do Remo, no dia 11 de janeiro, às 11h.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jogos do grupo 27

5 de janeiro, 17h15: Remo x Batalhão-TO

5 de janeiro, 19h30: Palmeiras x Monte Roraima-RR

8 de janeiro, 17h15: Monte Roraima-RR x Remo

8 de janeiro, 19h30: Palmeiras x Batalhão-TO

11 de janeiro, 8h45: Batalhão-TO x Monte Roraima-RR

11 de janeiro, 11h: Palmeiras x Remo

Palmeiras conquistou o título da Copinha em 2022 (Foto: Reprodução)

Palmeiras na Copinha

O Palmeiras vai em busca do terceiro título da Copinha. A primeira conquista veio em 2022, com goleada por 4 a 0 sobre o Santos na final, disputada no Allianz Parque. No ano seguinte, a equipe alviverde superou o América-MG por 2 a 1, no Canindé, e ficou com a taça.

continua após a publicidade

Em 2025, a equipe sub-20 do Verdão conquistou o Campeonato Brasileiro pelo segundo ano consecutivo ao vencer o Red Bull Bragantino na final, nos pênaltis, após dois empates. Na temporada anterior, as Crias da Academia foram campeãs diante do Cruzeiro, com vitória por 5 a 2 no placar agregado. Antes disso, o Palmeiras já havia faturado o Brasileiro Sub-20 em 2018 e 2022, ao derrotar Vitória e Corinthians nas decisões, respectivamente.