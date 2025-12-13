O "Miteiro" fica! Uma das principais referências do time do Bahia, o meia Everton Ribeiro acertou renovação de contrato e vai seguir no Tricolor até dezembro de 2026. O Bahia confirmou o acerto na noite deste sábado. Ele chegou a Salvador no início de 2024 e tinha vínculo até dezembro deste ano, com gatilhos para extensão por mais uma temporada.

Everton Ribeiro é o principal símbolo da nova fase do Bahia, que a cada temporada busca ser ainda mais protagonista no cenário nacional e continental sob o comando do Grupo City.

Aos 36 anos, o camisa 10 e capitão do Bahia é titular absoluto no time de Rogério Ceni e já conquistou títulos do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste com a camisa azul, vermelha e branca, sem falar da classificação histórica para Libertadores em 2024, depois de 36 anos.

Everton tem 121 jogos oficiais com a camisa do Bahia, nove gols marcados e 16 assistências. Só em 2026, foram 60 partidas, com três bolas nas redes e sete passes para gols.

A recuperação de Everton Ribeiro

Everton Ribeiro faz trabalhos específicos em recuperação de câncer na tireoide (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Mas este ano foi excepcional para o meia, que revelou o diagnóstico de um câncer na tireoide em outubro e ficou quase um mês longe dos gramados em recuperação depois de fazer a cirurgia para retirar o tumor.

Ainda assim, ele retomou rapidamente os treinos, mostrou resiliência e fechou a temporada como um dos principais nomes do Bahia na luta por vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores, mesmo ainda sem estar 100%.

— Está na hora de dar um passo maior e buscar uma grande conquista. As outras equipes também estão se fortalecendo. Conseguimos, com dois anos consecutivos, a vaga na Libertadores. Mas temos que nos cobrar mais. Não é por falta de empenho. É levantar e chegar mais longe. Ano que vem vai ser de mais cobrança, vontade de chegar longe. Isso tem que passar para nós — avaliou Everton depois da derrota para o Fluminense.

