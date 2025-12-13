Arrascaeta destaca maturidade do Flamengo antes da final do Mundial contra o PSG

Após a vitória sobre o Pyramids, do Egito, que garantiu o Flamengo na final do Intercontinental de 2025, o meia Giorgian De Arrascaeta destacou a maturidade do elenco rubro-negro e a preparação para mais um desafio histórico. O clube carioca enfrenta o Paris Saint-Germain na próxima quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), valendo o título do torneio.

Danilo aponta favorito entre Flamengo e PSG para final do Mundial: 'Obviamente'

Segundo o uruguaio, o momento agora é de foco total na recuperação física e mental do grupo, que chega ao fim de uma temporada extremamente desgastante.

- A gente tem que pensar em nós, descansar e chegar o melhor possível para esse jogo, que com certeza vai ser um grande jogo. Por tudo o que vivemos neste ano, foram quase 80 partidas, enfrentando equipes europeias e sul-americanas. É um Flamengo pronto para tudo - afirmou Arrascaeta.

Veja os gols de Flamengo x Pyramids: Léo Pereira e Danilo marcam de cabeça

Arrascaeta em Flamengo x Pyramids (Foto: Flickr Flamengo / Gilvan de Souza)

O jogador também ressaltou a experiência do elenco como um dos trunfos do time na decisão. Apesar do cansaço acumulado, o jogador acredita que o grupo saberá lidar com a pressão de uma final internacional.

- Com certeza, é um grupo muito mais maduro, com muitos jogadores experientes. Estamos já no final da temporada, com um pouco de desgaste, mas é mais um jogo em que a gente tem que caprichar - completou.

Carrascal destaca força do Flamengo e não vê PSG favorito: 'Confiança'

Ao ser questionado sobre o significado de conquistar o título intercontinental, Arrascaeta foi sincero ao falar da dimensão emocional que a taça representa para o clube e para a torcida rubro-negra.

- Não tem como explicar o que a gente pode sentir se conquistar essa taça - disse o jogador.

Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Flamengo e Paris Saint-Germain prometem protagonizar um grande espetáculo, reunindo tradição, estrelas internacionais e estilos de jogo distintos. A expectativa é de um duelo equilibrado e de fortes emoções, com o Rubro-Negro buscando escrever mais um capítulo histórico em sua trajetória.