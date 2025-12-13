Histórico de Dorival na Copa do Brasil é trunfo do Corinthians rumo à final

O Corinthians entra em campo neste domingo (13), na Neo Química Arena, contra o Cruzeiro, em busca de uma vaga na final da Copa do Brasil e de continuar sonhando com seu quarto título da competição. Caso seja campeão, Dorival Júnior também alcançaria sua quarta conquista no torneio.

Ao longo de sua carreira, Dorival Júnior conquistou a Copa do Brasil em três oportunidades: com o Santos (2010), o Flamengo (2022) e o São Paulo (2023). O treinador também disputou a final em 2015, no comando do Peixe, mas foi derrotado pelo Palmeiras.

O treinador, inclusive, não é eliminado da competição desde 2016, quando comandava o Santos e acabou superado pelo Internacional. Na ocasião, a equipe santista venceu na Vila Belmiro por 2 a 1, mas foi derrotada fora de casa por 2 a 0, resultado que marcou a última eliminação de Dorival Júnior na Copa do Brasil.

Números gerais de Dorival Júnior

Dorival Júnior acumula 82 partidas à frente de equipes na Copa do Brasil, com 54 vitórias, 15 empates e 13 derrotas, o que resulta em um aproveitamento de 72%. Durante esse período, seu time marcou 166 gols, média de 2 por jogo, e sofreu 62, com uma média de 0,8 gols por partida. O treinador tem sido presença constante na competição, com 14 participações, e conquistou 3 títulos ao longo de sua carreira.

Pelo Corinthians, somando todas as competições, Dorival Júnior comandou a equipe em 40 partidas, com 17 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, alcançando um aproveitamento de 52%. Sob seu comando, o time marcou 43 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 36, com média de 0,9 por partida.

Dorival Júnior na Copa do Brasil

82 jogos 54V | 15E | 13D 72% de aproveitamento 166 gols marcados (2.0 por jogo) 62 gols sofridos (0.8 por jogo) 14 participações 3 títulos

Dorival Júnior pelo Corinthians

40 jogos 17V | 11E | 12D 52% de aproveitamento 43 gols marcados (1.1 por jogo) 36 gols sofridos (0.9 por jogo)

Corinthians x Cruzeiro

O primeiro confronto entre as equipes ocorreu na última quarta-feira (10), no Mineirão, e terminou com vitória do Timão por 1 a 0, graças ao gol de Memphis Depay. Diante do resultado, a equipe comandada por Dorival Júnior entra em campo na segunda partida precisando apenas de um empate para garantir vaga na final do torneio nacional.

Já o time de Leonardo Jardim precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar diretamente, sem a necessidade de disputa de pênaltis. Se o Cruzeiro vencer por um gol de vantagem, a decisão será nas penalidades.