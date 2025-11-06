Athletico vive expectativa de recorde de público na Arena contra o Volta Redonda
Furacão já tem 40 mil torcedores confirmados antecipadamente
- Matéria
- Mais Notícias
O Athletico vive a expectativa de bater o recorde de público da Arena da Baixada no final de semana. O Furacão recebe o Volta Redonda no sábado (8), às 18h30 (de Brasília), pela 36ª rodada da Série B.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Athletico x Corinthians: STJD marca julgamento por invasão de torcedor
Futebol Nacional05/11/2025
- Futebol Nacional
Athletico faz promoção de ingressos para jogos contra Volta Redonda e América-MG
Futebol Nacional04/11/2025
- Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta (06/11/2025)
Onde Assistir06/11/2025
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Nesta quinta-feira (6), o clube rubro-negro informou que 40 mil torcedores já confirmaram presença no confronto. A diretoria fez um pacote de ingressos por R$ 100 para as partidas diante do Voltaço e do América-MG (23).
O recorde atual do estádio é do Brasileirão de 2024, quando o Athletico fez a campanha do 'pacto' e viu cinco jogos entrarem no top-5 da história. Mesmo com a Arena lotada, o time atleticano caiu para a Série B.
A partida de maior público da Arena da Baixada foi na vitória por 2 a 0 contra o Atlético-GO, em 20 de novembro, pela 34ª rodada da Série A: 41.573 pagantes, com 42.177 no total. Na ocasião, a torcida rubro-negra também ocupou o setor visitante.
Contra o Volta Redonda, a diretoria do Furacão também liberou o espaço do adversário para a torcida mandante. Os torcedores do time carioca, assim, serão colocados em um dos camarotes da Arena.
Em 2025, o Atletiba da Série B foi quem levou mais pessoas ao estádio: 39.469 pagantes, em um total 40.241 pessoas. O clássico entrou na sétima posição do top-10 da Arena.
Média de público da Arena da Baixada na Série B
O Athletico tem a terceira melhor média de público da atual edição da Série B, com 17.078 em 17 jogos. Coritiba (21.499) e Remo (18.009) estão à frente.
Por outro lado, o Furacão possui o maior público e a maior bilheteria da Segundona: 39.469 pagantes e R$ 1.466.691,59 de renda líquida, no clássico contra o Coritiba, pelo primeiro turno.
➡️ Veja mais notícias do Athletico
Top-10 públicos da Arena da Baixada
Athletico 2x0 Atlético-GO: 41.573 pagantes (42.177 total) - Brasileiro 2024
Athletico 1x1 Fluminense: 40.444 pagantes (41.345 total) - Brasileiro 2024
Athletico 1x0 Atlético-MG: 40.443 pagantes (40.935 total) - Brasileiro 2024
Athletico 1x2 Vitória: 40.047 pagantes (40.666 total) - Brasileiro 2024
Athletico 1x2 Bragantino: 39.779 pagantes (41.626 total) - Brasileiro 2024
Athletico 1x1 Junior Barranquilla: 39.618 pagantes (40.263 total) - Sul-Americana 2018
Athletico 0x1 Coritiba: 39.469 pagantes (40.241 total) - Série B 2025
Athletico 0x1 Corinthians: 39.280 pagantes (40.236 total) - Copa do Brasil 2025
Athletico 1x0 Internacional: 38.490 pagantes (39.772 total) - Copa do Brasil 2019
Paraná Clube 1x0 Internacional: 39.414 total - Série B 2017
Top-10 públicos do Athletico na Arena da Baixada
Athletico 2x0 Atlético-GO: 41.573 pagantes (42.177 total) - Brasileiro 2024
Athletico 1x1 Fluminense: 40.444 pagantes (41.345 total) - Brasileiro 2024
Athletico 1x0 Atlético-MG: 40.443 pagantes (40.935 total) - Brasileiro 2024
Athletico 1x2 Vitória: 40.047 pagantes (40.666 total) - Brasileiro 2024
Athletico 1x2 Bragantino: 39.779 pagantes (41.626 total) - Brasileiro 2024
Athletico 1x1 Junior Barranquilla: 39.618 pagantes (40.263 total) - Sul-Americana 2018
Athletico 0x1 Coritiba: 39.469 pagantes (40.241 total) - Série B 2025
Athletico 0x1 Corinthians: 39.280 pagantes (40.236 total) - Copa do Brasil 2025
Athletico 1x0 Internacional: 38.490 pagantes (39.772 total) - Copa do Brasil 2019
Athletico 0x1 Flamengo: 38.054 pagantes (39.360 total) - Copa do Brasil 2022
Athletico na Série B
O Athletico assumiu a quarta colocação, com 56 pontos, a três jogos do fim da Segundona. Novorizontino (56), Criciúma (55), Goiás (55) estão logo atrás, enquanto Remo (58), Chapecoense (58) e Coritiba (61) completam o grupo de acesso.
Para subir, o time rubro-negro tem o Volta Redonda (19º, casa), Ferroviária-SP (15º, fora) e América (14º, casa) como adversários. O trio luta contra o rebaixamento.
Athletico x Volta Redonda: sábado (8), às 18h30, Arena da Baixada
Ferroviária-SP x Athletico: domingo (16), às 16h30, Fonte Luminosa
Athletico x América-MG: domingo (22), às 16h30, Arena da Baixada
- Matéria
- Mais Notícias