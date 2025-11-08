Athletico e Coritiba se mobilizam após tragédia no Paraná

O Paraná amanheceu de luto neste sábado (8), diante do cenário de devastação deixado pelo tornado que atingiu o Centro-Sul do estado. Os rivais Athletico e Coritiba prestaram solidariedade às vítimas, com o Furacão iniciando uma campanha de doações e o Coxa publicando uma nota de pesar.

O cenário na região Centro-Sul do estado é de devastação. Um tornado classificado como EF3, com ventos que chegaram a 250 km/h, atingiu diversas cidades. A mais afetada foi Rio Bonito do Iguaçu, que teve cerca de 80% de sua estrutura destruída. Segundo a Defesa Civil, a tragédia já deixou ao menos seis mortos (cinco em Rio Bonito e um em Guarapuava) e mais de 750 feridos. Mais de mil pessoas estão desabrigadas.

Rio Bonito do Iguaçu, cidade do Paraná, teve cerca de 80% de sua estrutura destruída. (Foto: Jonathan Campos/AEN)

Athletico inicia campanha de arrecadação

Com o objetivo de ajudar as vítimas, a Fundação Athletico Paranaense anunciou uma campanha de arrecadação, que será realizada durante o jogo do clube neste sábado. O Furacão convocou sua torcida a levar doações ao Espaço Sócio Furacão. O clube está recolhendo alimentos não perecíveis, água mineral e roupas.

Coritiba emite nota de luto

O Coritiba também usou suas redes sociais para prestar solidariedade. Em nota oficial, o clube lamentou a tragédia, classificada como "um dos grandes desastres naturais da história do país".

"O Coritiba Foot Ball Club se solidariza com todas as famílias de Rio Bonito do Iguaçu e Guarapuava, que enfrentam um momento de imensa dor […] Manifestamos nosso luto pelas vítimas e desejamos força a todos que sofrem com as consequências dessa tragédia. Que a união e a coragem do povo paranaense ajudem a reconstruir a esperança", publicou o clube.