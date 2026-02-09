menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Jornalista é sincero sobre equipe no clássico paulista: 'Foi melhor'

Comentarista afirmou que o Corinthians merecia a vitória

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 09/02/2026
12:30
Matheusinho, jogador do Corinthians, disputa lance com Vitor Roque,do Palmeiras, na Arena do Corinthians pelo Campeonato Paulista 2026
imagem cameraMatheusinho jogador do Corinthians disputa lance com Vitor Roque jogador do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/ Agif/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Jornalista do Uol, Juca Kfouri, comentou sobre a atuação do Corinthians no clássico contra o Palmeiras, que aconteceu no último domingo (8), no programa 'Uol esporte'. De acordo com o comentarista, o Timão jogou melhor que os comandados de Abel Ferreira, e merecia a vitória.

continua após a publicidade

Mauro Cezar fala sobre atitude de jogador do Palmeiras em clássico: 'Malandro'

Confira o que disse o jornalista:

- O Corinthians foi melhor que o Palmeiras. Se alguém merecesse vencer o Dérbi, este alguém teria sido o Corinthians e não o Palmeiras - disse.

Memphis Depay, jogador do Corinthians, escorregando na cobrança de penalti, durante partida Corinthians x Palmeiras (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress.)
Memphis Depay, jogador do Corinthians, escorregando na cobrança de penalti, durante partida Corinthians x Palmeiras (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress.)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi o jogo?

Texto de Guilherme Lesnok

A primeira grande chance da partida foi do Corinthians, após uma saída de bola errada do Palmeiras. Memphis recebeu passe dentro da área e rolou para Yuri Alberto, que passou pela defesa e finalizou forte, mas a bola desviou na marcação alviverde.

continua após a publicidade

Melhor no jogo, o Corinthians voltou a levar perigo com Yuri Alberto após passe de Matheus Pereira entre os defensores do Palmeiras, com leve desvio de André, que deixou o camisa 9 em condições de finalizar, mas, na dividida, a bola saiu pela linha de fundo.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O Palmeiras respondeu aos 11 minutos, quando Vitor Roque recebeu passe pela esquerda, passou pela defesa do Corinthians e finalizou cruzado. Em dois tempos, Hugo Souza fez a defesa.

continua após a publicidade

O Corinthians seguiu controlando o ritmo da partida e criou outra grande oportunidade aos 18 minutos. Memphis recebeu dentro da área, girou sobre a marcação e deu um belo passe para Breno Bidon, que finalizou com perigo, mas para fora.

A maior chance da partida veio aos 33 minutos, quando Raphael Claus marcou pênalti para o Corinthians após uma dividida envolvendo Gustavo Henrique, Marlon Freitas e Carlos Miguel após cobrança de escanteio.

Apesar das reclamações do Palmeiras, o árbitro manteve a marcação, mas a cobrança não foi aproveitada por Memphis Depay. O camisa 10 deslocou o goleiro adversário, mas escorregou no momento da finalização e mandou a bola para fora.

Após um primeiro tempo abaixo e com o Corinthians criando as principais chances da partida, o Palmeiras voltou mais ativo no setor ofensivo. Logo aos dois minutos, Allan fez jogada individual e finalizou rasteiro, mas Hugo Souza defendeu. Minutos depois, foi a vez do lateral Khellven arriscar uma finalização, mas mandou longe do gol.

A primeira chance do Corinthians no segundo tempo saiu dos pés de Memphis Depay. Aos 15 minutos, o camisa 10 aproveitou uma saída errada do Palmeiras e arriscou um chute forte, Carlos Miguel defendeu.

A oportunidade animou o Corinthians e incendiou a Neo Química Arena. Na sequência, o time voltou a levar perigo em uma bomba de fora da área de Matheus Bidu, que novamente parou na defesa do goleiro palmeirense.

O clássico ganhou em intensidade e passou a ter chances para os dois lados. Em uma delas, Gabriel Paulista cabeceou após escanteio cobrado por Memphis, e Carlos Miguel fez grande defesa.

No lance que originou o contra-ataque, Luighi encontrou Flaco López disparando pela esquerda e fez o passe. O argentino dominou, avançou e, ao arriscar o chute, Breno Bidon travou a finalização e mandou para escanteio. Na cobrança, Andreas Pereira colocou a bola na área, e Luighi finalizou no bate-rebate, mas novamente não acertou o gol.

O gol do Palmeiras saiu aos 38 minutos, quando Maurício finalizou forte, a bola desviou em Gabriel Paulista e Hugo Souza fez a defesa. No rebote, Flaco López, livre, mandou para o gol.

Na comemoração, o camisa 42 chutou a bandeirinha de córner. O gesto irritou os jogadores do Corinthians e deu início a troca de empurrões entre os dois times. O atacante palmeirense recebeu cartão amarelo.

Após o gol, o jogo ficou mais faltoso e teve mais paralisações do que bola rolando. O Corinthians chegou a ter maior posse de bola, mas não conseguiu o empate e viu o Palmeiras vencer em sua casa.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias