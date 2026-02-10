Com passado vitorioso no Botafogo, Cuiabano se declara ao Vasco: 'Sensação única'

O lateral-esquerdo Cuiabano foi apresentado nesta terça-feira (10), no CT Moacyr Barbosa. Em sua coletiva, o jogador, que esteve presente no clássico entre Vasco e Botafogo, destacou o sentimento de acompanhar a partida em São Januário.

- Fui no jogo domingo. Foi uma sensação única de estar a favor do Vasco. A torcida foi inexplicável. Estava chovendo e a torcida apoiando. Me encanta a torcida ser o nosso 12º jogador. Que o nosso grupo possa ter força e que com eles a gente possa conquistar os nossos objetivos.

O jogador, que foi campeão da Libertadores e do Brasileiro de 2024 com o Glorioso, também comentou a relação com o ex-clube .

- Sou grato ao Botafogo, tenho um carinho enorme. Mas agora estou vestindo a camisa do Vasco. Espero fazer história. Para mim não chegou nada (proposta). Estou feliz aqui e isso que importa.

O lateral-esquerdo de 22 anos também contou que conversou com dois atletas do Cruz-Maltino antes de assinar contrato.

- Recebi mensagens, sim. Do Robert Renan, tanto que saiu na imprensa. Ele falou: "e aí, cara. Vai vir?". Falei: "ainda está resolvendo, mas tomara que sim". O Tchê Tchê também me mandou mensagem. Eu estava tão ansioso quanto eles por esse momento. Agora estou e aqui - afirmou.

Spinelli, Admar Lopes e Cuiabano (Foto: Reprodução / Vasco TV)

Veja outros tópicos da entrevista de Cuiabano

Negociações para voltar ao Brasil

- O que me fez escolher o Vasco. Foi a única proposta oficial aqui do Brasil. Teve especulação sim, mas a única proposta oficial foi do Vasco. O projeto que eles apresentaram, fiquei muito feliz. Eu e minha família decidimos voltar. Fiquei ansioso para estar aqui. Não foi fácil, negociações de três semanas, muito difícil. Agradeço ao Admar e staff do Vasco. Tomara que seja um ano de sucesso para a gente.

Escolha pelo Vasco

- O que me fez vir para o Brasil, voltar para o Vasco, foi o projeto que apresentaram. Eu e minha família ficamos contentes com o projeto. Pensamos que era o melhor momento para voltar ao Brasil. Cheguei no meio da temporada, ia ser um pouco difícil jogar lá no Nottingham Forest. Estou muito feliz no Vasco - afirmou o jogador.

Conversas com Diniz

- Papo com o professor Diniz no decorrer da negociação não teve. Mas quando cheguei ele conversou comigo. Ele me agradeceu e eu agradeci. Vamos trabalhar para estar apto.

Esquema de Fernando Diniz

- Depende do professor Diniz, de passar a opção tática. O dia a dia, ir treinando, se adaptando. Vai ser algo novo para mim. Posso evoluir como atleta. Espero cada vez mais melhorar com o professor

Disputa com Piton

- A disputa é sadia, no dia a dia. Isso tem que deixar para o professor Diniz. Quem estiver no melhor momento, o professor Diniz vai escalar.

Adaptação na Europa

- Lá na Europa é meio de temporada. Um pouco mais difícil um atleta chegando do Brasil, eu estava de férias. Difícil se adaptar. Todo jogador que sai do Brasil para lá demora na adaptação, eu como lateral-esquerdo é ainda mais difícil. Eu queria voltar e estou muito feliz aqui.

