O Botafogo pode ter novos problemas para a montagem do elenco pensando no clássico com o Fluminense, na quinta-feira (12), no Maracanã, pela terceira rodada do Brasileirão. O zagueiro Bastos e o lateral-direito Mateo Ponte são dúvidas para o duelo, e Santi Rodríguez é baixa confirmada.

Bastos e Ponte sofreram problemas físicos e passarão por avaliação do departamento médico até às vésperas do clássico. As informações são do site "ge" e foram confirmadas pela reportagem do Lance!.

Já o caso de Santi Rodríguez é mais complexo. Ainda que sem divulgar o boletim médico, a apuração indica que o uruguaio deve, também, ser desfalque nas fases preliminares da Libertadores por lesão no joelho direito. Não há prazo confirmado para retorno.

Santi Rodríguez lesionou o joelho direito em jogo do Botafogo (Foto: Willian Abi/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Nos últimos dias, o Botafogo perdeu o lateral-esquerdo Marçal por lesão no ligamento medial colateral do joelho direito. Ele será reavaliado em três semanas com novos exames de imagem.

Botafogo ganha novas peças

Após sair do transfer ban da Fifa, o Botafogo pôde regularizar os primeiros reforços contratados para 2026. São os casos dos zagueiros Riquelme e Ythallo, e do volante Wallace Davi. Ainda há expectativa pelos registros de Jhoan Hernández, lateral-esquerdo, e Lucas Villalba, atacante.

