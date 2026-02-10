Internacional de olho em promessa de clube argentino

O Internacional está de olho em promessa de 19 anos da Gimnasia de La Plata, da Argentina. Na base de El Lobo desde 2022, Cayetano Bolzán chamou a atenção de olheiros do Celeiro de Ases e esteve nos planos para reforçar o sub-20 colorado. Ao Lance!, fontes ligadas à direção da base colorada confirmaram uma sondagem. Cartolas platenses, porém, afirmaram ter havido proposta.

O garoto que vem se destacando no sub-20 da Gimnasia estreou no profissional nesta segunda-feira (10). O atacante entrou aos 23 da etapa final da derrota por 2 a 0 para o Barracas Central, em partida da quarta rodada do campeonato nacional. Sua aparição no time de cima era aguardada com ansiedade pelos triperos.

Inter de olho em promessa argentina

Conforme ficou sabendo o Lance!, nascido em 14 de março de 2006, em Rio Colorado, Cayetano Bolzán Bita é um centroavante goleador, com técnica e bom domínio de bola. Destro, tem 1m81cm de altura e 78kg. Ele chegou ao Lobo aos 16 anos, em 2022. Ano passado, marcou dez gols em 28 partidas.

Suas atuações pelos reservas, como chamam o sub-20 na Argentina, levaram ao primeiro contrato profissional com o time principal, com vínculo até dezembro de 2028. Procurado por jornalistas argentinos, o Lance! ficou sabendo da possível negociação.

As informações citavam que uma proposta estava perto de ser fechada, com o Inter contratando o centroavante por empréstimo com opção de 80% dos direitos econômicos. Os valores não foram citados.

Procurada, a direção base colorada disse que houve apenas uma sondagem sobre a situação do jogador, nada mais do que isso. Já os cartolas platenses falaram que o clube gaúcho chegou a fazer uma proposta, que foi recusada.