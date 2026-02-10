CBF define arbitragem para Athletico-PR x Santos pelo Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a arbitragem para o confronto entre Athletico-PR e Santos, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe ainda não venceu na competição: perdeu por 4 a 2 para a Chapecoense e empatou por 1 a 1 com o São Paulo.

O árbitro da partida será Ramon Abatti Abel, de Santa Catarina. Ele contará com o auxílio de Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC). Afro Rocha de Carvalho Filho (PB) será o quarto árbitro, enquanto Caio Max Augusto Vieira (GO) ficará responsável pelo VAR.

Para o teste de jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com Igor Vinícius, que é desfalque por suspensão. João Basso, com um edema na panturrilha direita, e Zé Rafael, que trata uma tendinite patelar, também devem ficar fora da partida.

Após encarar o Furacão em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o Peixe terá pela frente o confronto contra o Velo Clube, no próximo domingo (15), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Fora da zona de classificação para o mata-mata, o Alvinegro Praiano precisa vencer a partida e ainda torcer por tropeços dos rivais para seguir na competição.

Confira a arbitragem:

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliares: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

4º árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Santos e Athletico-PR jogaram pela última vez em 2023, pelo Brasileirão. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Agenda de jogos do Santos:

BRASILEIRO - 3ª Rodada - 12.02 - 19h (de Brasília) - Athletico-PR X Santos - Arena da Baixada

PAULISTÃO - 1ª fase - 15.02 - 20h30 (de Brasília) - Santos X Velo Clube - Vila Belmiro

BRASILEIRO - 4ª Rodada - 26.02 - 19h (de Brasília) - Santos X Vasco - Vila Belmiro

BRASILEIRO - 5ª Rodada - 10.03 - 21h30 (de Brasília) - Mirassol x Santos - Maião

BRASILEIRO - 6ª Rodada - 15.03 - 16h (de Brasília) - Santos x Corinthians - Vila Belmiro

