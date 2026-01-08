Bahia e Vitória são os grandes protagonistas do Campeonato Baiano, que tem início marcado para este sábado. Mas outros campeões estaduais despontam como forças do futebol baiano e têm potencial para dividir os holofotes com a dupla Ba-Vi até a final, marcada para o início de março.

Bahia de Feira e Galícia, por exemplo - os dois times que subiram da Série B do Baiano para a elite - já foram campeões e em algum momento assumiram o protagonismo no estado. Enquanto o Tremendão levantou o troféu apenas uma vez, em 2011, contra o Vitória, o Galícia viveu sua época de ouro em meados do século passado, quando chegou a nove finais seguidas do Campeonato Baiano. Neste período, conquistou quatro títulos, dentre eles o primeiro tricampeonato estadual, em 1941, 1942 e 1943.

Mas outros times da Série A do Baiano guardam história de tradições e conquistas regionais, como é o caso do Atlético de Alagoinhas, bicampeão em 2021 e 2022 que se fortaleceu nas últimas temporadas e chega como um dos candidatos a derrubar a hegemonia da dupla Ba-Vi em 2026.

Jogadores do Atlético de Alagoinhas comemoram gol no Campeonato Baiano (Foto: Renan Oliveira/AGIF)

Gigantes adormecidos no Campeonato Baiano

Outros clubes tradicionais do futebol baiano também estão em atividade, mas fora da primeira divisão. Por isso, podem ser considerados "adormecidos" por conta das grandes histórias que já escreveram no passado.

O principal exemplo é o Ypiranga, terceiro time com mais títulos estaduais (10), só atrás de Bahia e Vitória, que recolocou o time profissional em ação recentemente e, no ano passado, estacionou na quinta posição da Série B.

A Série B do Baiano, inclusive, ainda tem o Fluminense de Feira, bicampeão baiano e primeiro time do interior da Bahia a participar da elite do estadual. O Touro do Sertão também se orgulha de ter jogado as quatro divisões do Campeonato Brasileiro.

Bahia de Feira comemora título da Série B do Campeonato Baiano (Foto: divulgação / Bahia de Feira)

