Além do Ba-Vi: veja situação dos times tradicionais no Campeonato Baiano
Elite do Baianão tem outros três campeões estaduais
Bahia e Vitória são os grandes protagonistas do Campeonato Baiano, que tem início marcado para este sábado. Mas outros campeões estaduais despontam como forças do futebol baiano e têm potencial para dividir os holofotes com a dupla Ba-Vi até a final, marcada para o início de março.
Bahia de Feira e Galícia, por exemplo - os dois times que subiram da Série B do Baiano para a elite - já foram campeões e em algum momento assumiram o protagonismo no estado. Enquanto o Tremendão levantou o troféu apenas uma vez, em 2011, contra o Vitória, o Galícia viveu sua época de ouro em meados do século passado, quando chegou a nove finais seguidas do Campeonato Baiano. Neste período, conquistou quatro títulos, dentre eles o primeiro tricampeonato estadual, em 1941, 1942 e 1943.
Mas outros times da Série A do Baiano guardam história de tradições e conquistas regionais, como é o caso do Atlético de Alagoinhas, bicampeão em 2021 e 2022 que se fortaleceu nas últimas temporadas e chega como um dos candidatos a derrubar a hegemonia da dupla Ba-Vi em 2026.
Gigantes adormecidos no Campeonato Baiano
Outros clubes tradicionais do futebol baiano também estão em atividade, mas fora da primeira divisão. Por isso, podem ser considerados "adormecidos" por conta das grandes histórias que já escreveram no passado.
O principal exemplo é o Ypiranga, terceiro time com mais títulos estaduais (10), só atrás de Bahia e Vitória, que recolocou o time profissional em ação recentemente e, no ano passado, estacionou na quinta posição da Série B.
A Série B do Baiano, inclusive, ainda tem o Fluminense de Feira, bicampeão baiano e primeiro time do interior da Bahia a participar da elite do estadual. O Touro do Sertão também se orgulha de ter jogado as quatro divisões do Campeonato Brasileiro.
Confira a lista com todos os campeões do Baianão
- Bahia – 51
- Vitória – 30
- Ypiranga – 10
- Botafogo-BA – 7
- Galícia – 5
- Atlético de Alagoinhas – 2
- Fluminense de Feira – 2
- Fluminense de Salvador – 2
- São Salvador – 2
- AAB – 1
- Leônico – 1
- Santos Dumont – 1
- Bahiano de Tênis – 1
- Internacional-BA – 1
- Sport-BA – 1
- Atlético de Salvador – 1
- Bahia de Feira - 1
- Colo Colo – 1
- Guarany – 1
- Internacional de Cricket – 1
- República – 1
