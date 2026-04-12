Athletico vence Chapecoense e amplia invencibilidade na Arena da Baixada
Furacão marcou os gols da partida no segundo tempo com Mendoza e Viveros
Com gols de Mendoza e Viveros, o Athletico Paranaense venceu a Chapecoense por 2 a 0 na manhã deste domingo (12), na Arena da Baixada, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Relacionadas
Com o resultado, o Furacão se manteve na parte de cima da tabela, na 6ª colocação, com 19 pontos. Já a Chape não conseguiu sair da zona de rebaixamento e aparece em 19º lugar, com oito pontos, a dois de distância do lanterna Mirassol.
Como foi o jogo?
O primeiro tempo contou com pouca produção ofensiva das duas equipes. Ainda assim, o Athletico Paranaense foi superior, mas não conseguiu caprichar nas finalizações para abrir o placar.
A Chapecoense, que está há nove partidas sem vencer, teve como principal novidade a estreia do técnico Fábio Matias, que veio da Portuguesa. O time atuou de forma mais fechada e com marcação alta. Já o Furacão contou com Gilberto como titular pela primeira vez e só "desencantou" na segunda etapa, se reabilitando na tabela após duas derrotas fora de casa. Agora, acumula quatro partidas de invencibilidade na Arena da Baixada.
No segundo tempo, Odair Hellmann promoveu duas mudanças que surtiram efeito com as entradas de Zapelli e Bruninho, garoto da base que deu mais velocidade pelos lados do campo. O primeiro gol do time da casa saiu aos 11 minutos, com Mendoza aproveitando o rebote após chute de Viveros e defesa de Rafael. Depois, aos 35 minutos, o Furacão ampliou com o próprio Viveros, após assistência de Zapelli.
➡️ Já é Copa do Mundo: use o simulador do Lance! e descubra o campeão
Agenda Athetico:
19.04 (sábado) - Palmeiras x Athletico - Allianz Parque - 18h30 (de Brasília) - 12ª rodada do Brasileirão
23.04 (quinta) - Athletico x Atlético-GO - Arena da Baixada - 19h (de Brasília) - ida Copa do Brasil
Agenda Chape:
18.04 (sábado) - Chapecoense x Botafogo - Arena Condá - 18h30 (de Brasília) - 12ª rodada do Brasileirão
21.04 (terça) - Botafogo x Chapecoense - Nilton Santos - 17h (de Brasília) - ida Copa do Brasil
