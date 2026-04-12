menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

Futebol Nacional

Athletico vence Chapecoense e amplia invencibilidade na Arena da Baixada

Furacão marcou os gols da partida no segundo tempo com Mendoza e Viveros

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 12/04/2026
20:20
Athletico Paranaense chegou a quatro jogos invicto como mandante. (Foto: Robson Mafra/AGIF/Folhapress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com gols de Mendoza e Viveros, o Athletico Paranaense venceu a Chapecoense por 2 a 0 na manhã deste domingo (12), na Arena da Baixada, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Furacão se manteve na parte de cima da tabela, na 6ª colocação, com 19 pontos. Já a Chape não conseguiu sair da zona de rebaixamento e aparece em 19º lugar, com oito pontos, a dois de distância do lanterna Mirassol.

Athletico e Chape se enfrentaram neste domingo de manhã (12) na Arena da Baixada. (Foto: Rafael Bressan/ACF)

Como foi o jogo?

O primeiro tempo contou com pouca produção ofensiva das duas equipes. Ainda assim, o Athletico Paranaense foi superior, mas não conseguiu caprichar nas finalizações para abrir o placar.

A Chapecoense, que está há nove partidas sem vencer, teve como principal novidade a estreia do técnico Fábio Matias, que veio da Portuguesa. O time atuou de forma mais fechada e com marcação alta. Já o Furacão contou com Gilberto como titular pela primeira vez e só "desencantou" na segunda etapa, se reabilitando na tabela após duas derrotas fora de casa. Agora, acumula quatro partidas de invencibilidade na Arena da Baixada.

No segundo tempo, Odair Hellmann promoveu duas mudanças que surtiram efeito com as entradas de Zapelli e Bruninho, garoto da base que deu mais velocidade pelos lados do campo. O primeiro gol do time da casa saiu aos 11 minutos, com Mendoza aproveitando o rebote após chute de Viveros e defesa de Rafael. Depois, aos 35 minutos, o Furacão ampliou com o próprio Viveros, após assistência de Zapelli.

Agenda Athetico:

19.04 (sábado) - Palmeiras x Athletico - Allianz Parque - 18h30 (de Brasília) - 12ª rodada do Brasileirão

23.04 (quinta) - Athletico x Atlético-GO - Arena da Baixada - 19h (de Brasília) - ida Copa do Brasil

Agenda Chape:

18.04 (sábado) - Chapecoense x Botafogo - Arena Condá - 18h30 (de Brasília) - 12ª rodada do Brasileirão

21.04 (terça) - Botafogo x Chapecoense - Nilton Santos - 17h (de Brasília) - ida Copa do Brasil

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias