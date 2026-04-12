Neymar elogia postura da arbitragem no duelo entre Santos e Atlético-MG: 'Explica o lance'

O meia-atacante do Santos Neymar elogiou a postura da arbitragem no duelo entre o Peixe e o Atlético-MG, no último sábado (11), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A partida foi comandada pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein, auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS). O árbitro de vídeo ficou sob responsabilidade de Rafael Tracci (SC).

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Aos 18 minutos do primeiro tempo, o Alvinegro Praiano teve um gol de Gabriel Barbosa anulado após a bola tocar no cotovelo do atacante antes de balançar a rede do goleiro Éverson. O camisa 9 levou amarelo por reclamação e o técnico Cuca foi expulso após dois amarelos aplicados em um intervalo de 20 segundos.

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O Santos venceu a partida por 1 a 0, com gol de Moisés, que saiu do banco de reservas no segundo tempo.

O camisa 10 do Peixe fez o comentário em uma página do Instagram chamada "Sou do Apito", especializada em análises de arbitragem. A publicação abordava a atuação de Victor Imazu, um dos assistentes, que explicou ao Neymar o motivo da anulação do gol ao final da partida.

-Isso sim é um árbitro que sabe conduzir o jogo, explica os lances... porque nós estamos no calor da partida, queremos ganhar e tudo mais. E, se o árbitro for inteligente, consegue conquistar o respeito de todos em campo - comentou Neymar na publicação, acompanhado de um emoji de aplausos.

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Neymar foi titular na vitória do Santos diante do Atlético-MG. (Foto de Marco Buenavista/Sports Press Photo)

O que vem pela frente:

Neymar retornou ao Santos após dois jogos fora. O camisa 10 ficou de fora da partida contra o Flamengo, no dia 5 de abril, por suspensão. Já no meio da semana, na última quarta-feira (8), foi poupado da estreia do Peixe na Copa Sul-Americana.

Contra o Galo, o meia-atacante atuou durante os 90 minutos e chegou ao sétimo jogo em 21 possíveis na temporada.

A tendência é que o jogador tenha uma sequência de partidas até a data da convocação final para a Copa do Mundo, marcada para o dia 18 de maio.

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