Fortaleza fecha patrocínio pontual para jogo contra o Corinthians

O Fortaleza acertou com um patrocínio pontual para o jogo contra o Corinthians, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O embate na Neo Química Arena acontecerá no domingo (3), a partir das 16h (de Brasília).

Trata-se da empresa Joli, rede brasileira voltada para o segmento dos materiais de construção. O patrocínio ficará na barra traseira da camisa tricolor. Victor Simpson, gerente comercial do Fortaleza, falou a respeito da parceria.

— Estamos felizes com o acordo feito com a Joli, uma parceria de longa data do nosso clube, para esse importante duelo do Campeonato Brasileiro. Trata-se de uma empresa de amplo destaque no setor de construção e ficamos muito honrados em fechar novamente um acordo que será positivo para todos os envolvidos na operação - disse.

Fortaleza terá patrocínio da empresa Joli (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Já Gabriela Faganello, diretora de marketing da Joli, ressaltou a importância de ter um patrocínio no esporte.

— A história da Joli está vinculada ao futebol. Em todas as torcidas, do masculino ao feminino, o objetivo vai muito além. É sobre inspirar gerações, construir e se sentir em casa dentro de campo. É uma forma de estar perto dos torcedores - afirmou.

O Fortaleza é o atual 18º colocado na Série A, com 14 pontos em 16 partidas. O Tricolor tenta uma reação para deixar a zona de rebaixamento do torneio nacional.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do réves contra o Grêmio, o Fortaleza voltará a campo no próximo domingo (3). O adversário será o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 18ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).