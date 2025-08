E-Scout: plataforma promete revolucionar o futebol de base no Brasil

A plataforma E-Scout foi lançada nesta sexta-feira (1º) com a proposta de atuar como ferramenta especializada em scouting para o futebol de base no Brasil. Com sede em Belo Horizonte, a empresa pretende auxiliar clubes de diferentes portes na identificação e análise de jovens jogadores, por meio de uma base de dados estruturada e métricas reconhecidas pelo mercado.

A E-Scout surge como resposta à escassez de informações confiáveis no futebol de base, com o objetivo de ampliar a visibilidade de atletas pouco observados e criar uma vitrine de talentos para o mercado nacional e internacional. A plataforma já conta com cerca de 6.500 jogadores mapeados e projeta dobrar esse número até o fim do ano, monitorando mais de 30 campeonatos entre as categorias sub-14 e sub-20.

Segundo Diego Vieira, CEO da E-Scout, o projeto busca modernizar o processo de captação de atletas.

— É uma alegria imensa estar iniciando esse projeto, a E-Scout veio para revolucionar o processo de scouting e formação de atletas no Brasil, trazendo mais visibilidade, inteligência e oportunidades reais. A plataforma nasce da inquietação de quem vive o esporte por dentro e sabe o quanto jovens talentos acabam invisíveis aos olhos do mercado — declarou

Vieira também destacou o impacto da ferramenta para diferentes perfis de clubes.

— É sobre enxergar o garoto de 16 anos que joga no interior do país e tem potencial, mas nunca teve um dado confiável que o colocasse no radar certo. É sobre ajudar clubes menores a realizarem negócios que podem mudar a trajetória de toda uma estrutura. É sobre permitir que clubes maiores e até estrangeiros acompanhem, com precisão e profundidade, o desenvolvimento de atletas que antes passariam despercebidos. Mais do que uma ferramenta de scouting, o E-Scout é uma resposta concreta a uma lacuna antiga e uma aposta corajosa no futuro do futebol brasileiro.

A E-Scout utiliza a mesma metodologia da Outlier, empresa de assessoria tática individualizada também comandada por Diego Vieira

— A metodologia utilizada na E-Scout é a mesma usada pela Outlier nos clubes que a empresa já atende nas categorias de base. As métricas foram desenvolvidas para analisar e interpretar todos os aspectos do jogo, desde a performance técnica e tática até os atributos físicos e comportamentais — explicou.

