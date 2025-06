Provocou? Fatal Model estampa nome em camisa de adversário do Athletico

A partida entre Athletico Paranaense e Remo, pela Série B, neste sábado (14), ganhou um capítulo inusitado que vai além das quatro linhas. Após ter uma proposta recusada pelo clube paranaense, a Fatal Model resolveu patrocinar pontualmente o Remo e a web apontou uma provocação na camisa.

Na semana passada, a empresa fez uma proposta de R$ 250 milhões pelos naming rights da Arena da Baixada. O Athletico, dono do estádio, recusou. Então, na partida de hoje, a empresa resolveu patrocinar o Remo, adversário do clube, com a frase: '' O que você faria com 250 milhões?"

O Athletico não vive um grande momento na Série B. Tratado como favorito no começo da competição, o clube paranaense ocupa a 8ª posição na tabela de classificação. O clube trocou de técnico recentemente, ao demitir Maurício Barbieri e contratar Odair Hellman.

Veja reação da web e possível provocação da Fatal Model

Athletico ameaçou processar a Fatal Model antes da possível provocação

A oferta da empresa ao Furacão foi de R$ 250 milhões entre 2025 e 2040, com possível aumento por bônus. Assim, o Athletico receberia R$ 16,6 milhões anuais por 15 temporadas e entraria no top-3 do país.

A Fatal Model informou ao Athletico que a proposta tinha 10 dias de validade. O Furacão, posteriormente, afirmou que não tem negociação e processará a empresa.

- Nos vincular a um clube campeão sul-americano nos leva a um patamar muito interessante de visibilidade. Sabemos da complexidade de concretizar o negócio, mas estamos muito interessados nesta oportunidade. Entendemos também a necessidade do clube em manter esse contrato. Nos colocamos à disposição para ajudar toda torcida do Athletico - afirmou Samuel Ongaratto, diretor de novos negócios da Fatal Model.

O interesse da Fatal Model acontece após o Athletico suspender o contrato com a Ligga Telecom por atraso no pagamento. A empresa de energia deve cerca de R$ 50 milhões ao clube paranaense.