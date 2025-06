De Renan Lodi a Raphael Veiga: as nove crias de Athletico e Coritiba no Mundial de Clubes

Athletico e Coritiba têm nove jogadores criados nas categorias de base que vão jogar o Mundial de Clubes, torneio inédito que começa neste sábado (14), nos Estados Unidos da América. A competição reúne 32 clubes, divididos em oito grupos, e conta com 141 atletas brasileiros, o maior número entre os participantes.

O Furacão, inclusive, ficou bem próximo de participar dessa Copa do Mundo. O time rubro-negro foi vice-campeão da Libertadores em 2022 e perdeu a chance diante do Flamengo. Atualmente, o clube está na Série B do Brasileiro, assim como o rival Coxa.

Em campo, o Athletico será representado pelos zagueiros Léo Pereira (Flamengo) e Manoel (Fluminense), volante Otávio (Fluminense) e lateral-esquerdo Renan Lodi (Al-Hilal), enquanto o Coritiba estará presente com o lateral-direito Yan Couto (Borussia Dortmund), os meias Raphael Veiga (Palmeiras) e Yan Sasse (Espérance) e os atacantes Igor Jesus (Botafogo) e Kaio César (Al-Hilal).

Confira abaixo a passagem de cada atleta por Athletico e Coritiba:

Léo Pereira (Athletico / Flamengo)

Léo Pereira em longa passagem pelo Athletico. Foto: Miguel Locatelli/Athletico

Léo Pereira iniciou a carreira no Trieste, clube amador de Curitiba que tinha parceria com o Athletico. Ele chegou ao Furacão em dezembro de 2010, com 14 anos, e foi vendido ao Flamengo por 7 milhões de euros (R$ 32 milhões, na cotação da época), no início de 2020.

Com a camisa atleticana, ele fez oito gols em 124 jogos e conquistou a Sul-Americana de 2018, além do Paranaense de 2016 e 2018.

Manoel (Athletico / Fluminense)

Anselmo Ramon e Manoel, em Athletico x Cruzeiro. Foto: Felipe Gabriel/LANCE!Press

Manoel iniciou a carreira no Athletico no sub-17, em 2006, e foi promovido ao profissional em 2009. Após cinco temporadas, com direito a ser capitão, ele foi afastado pela diretoria em 2014 por manifestar desejo de sair do clube.

O zagueiro recorreu à Justiça para ser reintegrado ao elenco e cobrou direitos de imagem atrasados. Porém, o clube respondeu que não tinha débitos com o jogador. Depois que deixou o Furacão, Manoel teve passagens pelo Cruzeiro, Corinthians e Trabzonspor-TUR antes de chegar no Flu.

Otávio (Athletico / Fluminense)

Otávio em partida do Athletico na Arena da Baixada. Foto: Divulgação/Athletico

Otávio chegou ao Furacão em 2009 e foi promovido ao elenco principal em 2014, com 20 anos. Ao todo, foram três gols e duas assistências em 164 jogos, com título do Paranaense em 2016.

Em 2017, o volante foi vendido ao Bordeaux por 7,5 milhões de euros (R$ 27 milhões, na cotação da época). Ele ficou cinco temporadas na França até vir para o Atlético-MG em 2022 e se transferir para o Fluminense neste ano.

Renan Lodi (Athletico / Ah-Hilal)

Renan Lodi foi campeão da Sul-Americana em 2018. Foto: Divulgação/Athletico

Renan Lodi chegou ao Athletico com 13 anos e se profissionalizou em 2016, com 18 anos. Ele fez 68 jogos pelo Furacão, com cinco gols e seis assistências.

O lateral-esquerdo foi campeão da Sul-Americana em 2018 e acabou vendido na metade do ano seguinte para o Atlético de Madrid por 20 milhões de euros (87,25 milhões, na cotação da época), na então maior negociação da história do clube.

O atleta, que tem passagem pela Seleção Brasileira, ainda passou por Nottingham Forest e Olympique de Marseille antes de chegar ao Ah-Hilal, no começo de 2024, por 20 milhões de euros (R$ 107 milhões).

Yan Couto (Coritiba / Borussia Dortmund)

Yan Couto fez apenas dois jogos pelo Coritiba Divulgação/Coritiba

Yan Couto começou no futsal do Coritiba e fez toda a base com a camisa alviverde. No profissional, contudo, fez apenas dois jogos pelo Campeonato Paranaense de 2020.

Antes mesmo de estrear, ele já estava vendido para o Manchester City por 6 milhões de euros (R$ 30 milhões, na cotação da época). O time inglês atravessou a negociação com o Barcelona, que tinha acertado a transferência por 5 milhões de euros (R$ 23 milhões).

Sem nunca atuar pelo Citizens, o lateral foi emprestado ao Girona e Braga até acertar a ida ao Borussia Dortmund em definitivo por 25 milhões de euros (R$ 131 milhões).

Raphael Veiga (Coritiba / Palmeiras)

Raphael Veiga comemora gol pelo Coritiba. (Divulgação/Coritiba)

Criado no Coritiba, Raphael Veiga subiu para o profissional em 2016. Logo na primeira temporada, ele fez três gols e três assistências em 24 jogos. O desempenho fez o Palmeiras desembolsar R$ 4,5 milhões no ano seguinte pelo meia.

O atleta chegou a ser emprestado ao Athletico, onde conquistou a Sul-Americana em 2018, para voltar e se firmar no time paulista a partir de 2019.

Yan Sasse (Coritiba / Espérance)

Yan Sasse iniciou no Coxa em 2014 e se profissionalizou dois anos depois. Ao todo, fez sete gols em 70 partidas com a camisa alviverde.

No período, ele foi emprestado ao Vasco e ao turco Caykur Rizespor-TUR. O meia-atacante rescindiu durante 2021 e passou por América-MG e Wellington Phoenix até acertar com o Espérance de Tunis, da Tunísia, em 2023.

Kaio César (Coritiba / Al-Hilal)

Kaio César em Coritiba x Bragantino. Foto: Gabriel Thá/Coritiba

Kaio César entrou no Coritiba com 14 anos e subiu para o profissional em 2023, com 19 anos, quando fez três gols em 36 jogos. No ano seguinte, foi emprestado ao Vitória de Guimarães, de Portugal, que exerceu a opção de compra por 1,5 milhão de euros (R$ 9,5 milhões, na cotação da época), em 2025.

Dias depois, o atacante foi vendido para o Al-Hilal por 10 milhões de euros (R$ 63 milhões), e o Coxa recebeu mais 4 milhões de euros (R$ 25 milhões) por ter mantido 40% dos direitos econômicos.

Igor Jesus (Coritiba / Botafogo)

Igor Jesus em jogo do Coritiba, em 2019. Foto: Divulgação/Coritiba

Igor Jesus iniciou no Coritiba com 15 anos de idade e estreou profissionalmente em 2019, com 18 anos. Ele fez sete gols e deu duas assistências em 57 jogos, com acesso à Série A.

Em 2020, o atacante foi vendido ao Al-Shabab, dos Emirados Árabes Unidos, por 2 milhões de dólares (R$ 11 milhões) - o Coritiba manteve 50% dos direitos econômicos, mas o atleta ficou quatro temporadas no Oriente Médio e saiu de graça para o Botafogo.

Pelo Fogão, marcou 15 gols e deu seis assistências em 55 partidas, com conquistas do Brasileirão e da Libertadores no ano passado. Antes do Mundial de Clubes, ele foi vendido ao Nottingham Forest por 20 milhões de euros (R$ 127 milhões) e se transfere para a Inglaterra ao término da competição - o Coxa tem direito a R$ 2,8 milhões pelo mecanismo de solidariedade da Fifa.