Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta (24/10/2025)

Veja os jogos televisionados desta sexta-feira (24)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/10/2025
06:00
Sergio Busquets e Lionel Messi após partida pelo Inter Miami. (Foto: Megan Briggs/ AFP)
Sergio Busquets e Lionel Messi após partida pelo Inter Miami. (Foto: Megan Briggs/ AFP)
Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (24), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os dos campeonatos Italiano, Espanhol, Inglês, Alemão, Saudita e entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 24 de outubro de 2025)

Premier League

Leeds x West Ham — 16h — Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)

➡️Clique para assistir no Disney+

La Liga

Real Sociedad x Sevilla — 16h — ESPN 3 e Disney+

Bundesliga

Werder Bremen x Union Berlin — 15h30 — Sportv 2, Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Italiano

Milan x Pisa — 15h45 — ESPN e Disney+

Jogos de hoje: o Milan enfrenta o Pisa no Campeonato Italiano (Foto: Divulgação/Milan)
Campeonato Saudita

Al Fateh x Al Ettifaq — 11h45 — BandSports
NEOM x Al Khaleej — 12h30 — Canal GOAT
Al Ittihad x Al Hilal — 15h — Sportv e Canal GOAT

Brasileirão Série B

Novorizontino x Botafogo-SP — 19h — Disney+
Cuiabá x Remo — 21h35 — RedeTV!, ESPN, SportyNet, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)

MLS

Inter Miami x Nashville — 21h — Apple TV+

Mundial Feminino sub-17

Equador sub-17 (F) x China sub-17 (F) — 10h — FIFA+
Noruega sub-17 (F) x Estados Unidos sub-17 (F) — 10h — FIFA+
Brasil sub-17 (F) x Itália sub-17 (F) — 16h — CazéTV e FIFA+
Costa Rica sub-17 (F) x Marrocos sub-17 (F) — 16h — FIFA+
Holanda sub-17 (F) x Coreia do Norte sub-17 (F) — 16h — FIFA+
México sub-17 (F) x Camarões sub-17 (F) — 16h — FIFA+

Amistoso

Alemanha sub-19 (F) x Noruega sub-19 (F) — 11h — FIFA+

Campeonato Letão

Riga x Tukums — 12h — Canal GOAT e OneFootball

Nations League Feminina (semifinal)

Alemanha (F) x França (F) — 12h45 — ESPN 4 e Disney+
Espanha (F) x Suécia (F) — 15h — ESPN 4 e Disney+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

Greuther Furth x Karlsruher — 13h30 — OneFootball
Schalke 04 x SV Darmstadt 98 — 13h30 — OneFootball

Campeonato Francês (Segunda Divisão)

Le Mans x Boulogne — 15h — SportyNet (TV fechada e YouTube)

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

Preston x Sheffield United — 16h — Disney+

Paulistão Sub-20

Palmeiras sub-20 x Santos sub-20 — 16h — TNT Sports e Ulisses TV (YouTube)

Campeonato Colombiano

Alianza x La Equidad — 18h — Fanatiz
Fortaleza x Deportivo Pasto — 20h — Fanatiz
Deportivo Pereira x Águilas Doradas — 22h10 — Fanatiz

Copa da Argentina (Semifinal)

Independiente Rivadavia x River Plate — 22h10 — Xsports

Campeonato Japonês

Kyoto Sanga x Kashima Antlers — 2h — Canal GOAT
Urawa Red Diamonds x Machida Zelvia — 2h — Canal GOAT

