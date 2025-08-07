menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Herói na Copa do Brasil, Santos chega a 19 defesas em cobranças de pênalti pelo Athletico

Goleiro do Furacão defende três penalidades contra o São Paulo

imagem cameraSantos é protagonista do Athletico contra o São Paulo, pela Copa do Brasil. Foto: Duda Matoso/Athletico
b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 07/08/2025
07:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O goleiro Santos foi o herói do Athletico na classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Com um a mais, o Furacão venceu o São Paulo por 1 a 0 no tempo normal e depois por 3 a 0 nas penalidades, na noite de quarta-feira (6), na Arena da Baixada.

continua após a publicidade

Relacionadas

O arqueiro defendeu as três cobranças do Tricolor e chegou a 19 pênaltis defendidos com a camisa rubro-negra.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Santos pegou as penalidades do zagueiro Sabino no canto esquerdo dele, e dos atacante Gonzalo Tapia e goleiro Jandrei do lado direito. Já o meia Giuliano, o lateral Esquivel e o atacante Mendoza fizeram para o Athletico.

Na ida, o Tricolor tinha vencido o Furacão por 2 a 1 na quinta-feira (31), no Morumbis, e jogava por empate ou qualquer vitória. O adversário do Athletico será definido por sorteio na terça-feira (12), às 11h30, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). As quartas de final estão previstas para 27 de agosto e 11 de setembro.

continua após a publicidade

- É a oportunidade de, mais uma vez, vivenciar uma noite de Copa. Mais uma noite especial para mim. Agradecer a todos que confiaram e confiam no meu trabalho. Sou muito feliz de ajudar o Athletico mais uma vez na sua caminhada - afirmou Santos, em entrevista ao Prime Video.

A última defesa de pênalti de Santos pelo Furacão tinha sido contra o Londrina, em março de 2022, nas quartas de final do Campeonato Paranaense. Um mês depois, ele foi vendido ao Flamengo por 3 milhões de euros (R$ 15,5 milhões, na cotação da época).

continua após a publicidade

Santos voltou a ser titular do Athletico há cinco jogos

Santos retornou neste ano após passagens por Flamengo e Fortaleza. A ideia da diretoria era ter um goleiro experiente para dar suporte no crescimento do jovem Mycael.

O arqueiro de 35 anos tinha feito apenas uma partida durante o estadual, em 6 de fevereiro, e virou titular há pouco tempo, em 23 de julho, após falhas e pressão em cima da promessa rubro-negra.

Santos, então, tinha atuado em quatro jogos, sem vencer nenhum: Ferroviária-SP (1 a 1, casa), América-MG (2 a 2, fora), São Paulo (2 a 1, fora) e Paysandu (1 a 1, casa). A redenção veio no triunfo e classificação diante do Tricolor paulista.

- A gente tem que pegar um jogo como esse de exemplo para que sirva de combustível e a gente possa, na Série B, fazer um grande segundo turno para que o objetivo seja alcançado - completou o goleiro.

Na Série B, o Furacão ocupa a 11ª colocação, com 26 pontos em 20 jogos. A distância para o G-4 é de sete pontos, enquanto para a ZR é de cinco pontos.

➡️ Veja as notícias do Athletico

Santos comemora pênalti defendido em Athletico (4) 2x1 (2) Londrina, pelo Paranaense de 2022. Foto: Gustavo Oliveira/Athletico

As 19 defesas de pênaltis de Santos pelo Athletico

  1. 2018: Paraná Clube 0x3 Athletico (Zé Carlos)
  2. 2018: Athletico 0x0 (5x6) Rio Branco-PR (Fernando Fernandes)
  3. 2018: Ceará 1x1 (5x6) Athletico (Wescley)
  4. 2018: Athletico 0x0 (4x1) Bahia (Vinicius)
  5. 2019: River Plate 3x0 Athletico (Nacho Fernández)
  6. 2019: Flamengo 1x1 (1x4) Athletico (Diego)
  7. 2019: Flamengo 1x1 (1x4) Athletico (Everton Ribeiro)
  8. 2019: Athletico 2x0 Grêmio (Pepê)
  9. 2019: Grêmio 2x1 Athletico (Diego Tardelli)
  10. 2019: Internacional 1x1 Athletico (Guerrero)
  11. 2020: Londrina 1x1 Athletico (Junior Pirambu)
  12. 2020: Athletico 1x0 Bahia (Clayson)
  13. 2020: Fluminense 3x1 Athletico (Nenê)
  14. 2020: Atlético-MG 1x0 Athletico (Keno)
  15. 2021: Athletico 2x0 Peñarol (Ceppellini)
  16. 2022: Athletico (4) 2x1 (2) Londrina (Luan)
  17. 2025: Athletico (3) 1x0 (0) São Paulo (Sabino)
  18. 2025: Athletico (3) 1x0 (0) São Paulo (Gonzalo Tapia)
  19. 2025: Athletico (3) 1x0 (0) São Paulo (Jandrei)

Os pênaltis de Santos pelo Athletico desde 2018

  1. 72 pênaltis
  2. 44 gols
  3. 19 defendidos por Santos
  4. 28 perdidos (7 para fora e 2 na trave)
Jogadores do Athletico comemoram classificação com Santos. Foto: Duda Matoso/Athletico

Próximos jogos do Athletico na Série B

  • Criciúma x Athletico: segunda (11), às 19h, Heriberto Hülse
  • Athletico x Cuiabá: sábado (16), às 20h30, Arena da Baixada
  • CRB x Athletico: sábado (23), às 20h30, Rei Pelé

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias