Herói na Copa do Brasil, Santos chega a 19 defesas em cobranças de pênalti pelo Athletico

O goleiro Santos foi o herói do Athletico na classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Com um a mais, o Furacão venceu o São Paulo por 1 a 0 no tempo normal e depois por 3 a 0 nas penalidades, na noite de quarta-feira (6), na Arena da Baixada.

O arqueiro defendeu as três cobranças do Tricolor e chegou a 19 pênaltis defendidos com a camisa rubro-negra.

Santos pegou as penalidades do zagueiro Sabino no canto esquerdo dele, e dos atacante Gonzalo Tapia e goleiro Jandrei do lado direito. Já o meia Giuliano, o lateral Esquivel e o atacante Mendoza fizeram para o Athletico.

Na ida, o Tricolor tinha vencido o Furacão por 2 a 1 na quinta-feira (31), no Morumbis, e jogava por empate ou qualquer vitória. O adversário do Athletico será definido por sorteio na terça-feira (12), às 11h30, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). As quartas de final estão previstas para 27 de agosto e 11 de setembro.

- É a oportunidade de, mais uma vez, vivenciar uma noite de Copa. Mais uma noite especial para mim. Agradecer a todos que confiaram e confiam no meu trabalho. Sou muito feliz de ajudar o Athletico mais uma vez na sua caminhada - afirmou Santos, em entrevista ao Prime Video.

A última defesa de pênalti de Santos pelo Furacão tinha sido contra o Londrina, em março de 2022, nas quartas de final do Campeonato Paranaense. Um mês depois, ele foi vendido ao Flamengo por 3 milhões de euros (R$ 15,5 milhões, na cotação da época).

Santos voltou a ser titular do Athletico há cinco jogos

Santos retornou neste ano após passagens por Flamengo e Fortaleza. A ideia da diretoria era ter um goleiro experiente para dar suporte no crescimento do jovem Mycael.

O arqueiro de 35 anos tinha feito apenas uma partida durante o estadual, em 6 de fevereiro, e virou titular há pouco tempo, em 23 de julho, após falhas e pressão em cima da promessa rubro-negra.

Santos, então, tinha atuado em quatro jogos, sem vencer nenhum: Ferroviária-SP (1 a 1, casa), América-MG (2 a 2, fora), São Paulo (2 a 1, fora) e Paysandu (1 a 1, casa). A redenção veio no triunfo e classificação diante do Tricolor paulista.

- A gente tem que pegar um jogo como esse de exemplo para que sirva de combustível e a gente possa, na Série B, fazer um grande segundo turno para que o objetivo seja alcançado - completou o goleiro.

Na Série B, o Furacão ocupa a 11ª colocação, com 26 pontos em 20 jogos. A distância para o G-4 é de sete pontos, enquanto para a ZR é de cinco pontos.

Santos comemora pênalti defendido em Athletico (4) 2x1 (2) Londrina, pelo Paranaense de 2022. Foto: Gustavo Oliveira/Athletico

As 19 defesas de pênaltis de Santos pelo Athletico

2018: Paraná Clube 0x3 Athletico (Zé Carlos) 2018: Athletico 0x0 (5x6) Rio Branco-PR (Fernando Fernandes) 2018: Ceará 1x1 (5x6) Athletico (Wescley) 2018: Athletico 0x0 (4x1) Bahia (Vinicius) 2019: River Plate 3x0 Athletico (Nacho Fernández) 2019: Flamengo 1x1 (1x4) Athletico (Diego) 2019: Flamengo 1x1 (1x4) Athletico (Everton Ribeiro) 2019: Athletico 2x0 Grêmio (Pepê) 2019: Grêmio 2x1 Athletico (Diego Tardelli) 2019: Internacional 1x1 Athletico (Guerrero) 2020: Londrina 1x1 Athletico (Junior Pirambu) 2020: Athletico 1x0 Bahia (Clayson) 2020: Fluminense 3x1 Athletico (Nenê) 2020: Atlético-MG 1x0 Athletico (Keno) 2021: Athletico 2x0 Peñarol (Ceppellini) 2022: Athletico (4) 2x1 (2) Londrina (Luan) 2025: Athletico (3) 1x0 (0) São Paulo (Sabino) 2025: Athletico (3) 1x0 (0) São Paulo (Gonzalo Tapia) 2025: Athletico (3) 1x0 (0) São Paulo (Jandrei)

Os pênaltis de Santos pelo Athletico desde 2018

72 pênaltis 44 gols 19 defendidos por Santos 28 perdidos (7 para fora e 2 na trave)

Jogadores do Athletico comemoram classificação com Santos. Foto: Duda Matoso/Athletico

