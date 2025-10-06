O Athletico tem uma baixa e dois retornos para a 31ª rodada da Série B. O Furacão visita o Remo na quinta-feira (9), às 21h35 (de Brasília), no estádio Baenão, em confronto direto pelo acesso.

O zagueiro Léo Pelé, expulso na derrota por 3 a 0 para o Atlético-GO, está fora da partida. Belezi é a principal alternativa para substituí-lo, já que Carlos Terán segue em transição e só deve ficar disponível para a rodada seguinte frente ao Avaí.

Já o lateral-esquerdo Léo Derik e o meio-campista João Cruz voltam a ficar à disposição. A dupla estava com a Seleção Brasileira, que foi eliminada na primeira fase do Mundial sub-20, no Chile.

Os dois jogadores encontrarão a delegação rubro-negra em Belém. O elenco atleticano não voltou para Curitiba e seguiu em Goiânia, onde fez treinamento nesta segunda-feira (6) e também fará na terça-feira (7), antes de embarcar para o Norte do Brasil.

Léo Derik, inclusive, deve ser titular contra o Azulino. Sem Esquivel, que se lesionou e retorna apenas em novembro, o lateral tem a preferência do técnico Odair Hellmann. Fernando, que foi titular e teve baixo desempenho no último jogo, fica no banco de reservas.

Athletico na Série B

Mesmo com a derrota por 3 a 0 para o Atlético-GO, no Antônio Accioly, o Athletico manteve a quarta posição, com 48 pontos. A diferença para a Chapecoense, primeiro time fora do G-4, é de um ponto.