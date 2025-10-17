Athletico se livra de perda de mando e recebe multa do STJD
Furacão é punido por atingir objetos no gramado da Arena da Baixada
- Matéria
- Mais Notícias
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aplicou uma pequena multa ao Athletico no julgamento da tarde desta sexta-feira (17), no Rio de Janeiro. O clube corria o risco de não disputar as últimas partidas da Série B na Arena da Baixada, mas passou ileso.
Relacionadas
- Lance! Biz
Athletico-PR lança uniforme 2025 com homenagem ao ciclo do café
Lance! Biz17/10/2025
- Futebol Nacional
Coritiba x Athletico: veja o que mudou nos times do primeiro turno para o returno
Futebol Nacional17/10/2025
- Futebol Nacional
Coritiba x Athletico: ingressos esgotados para o Atletiba da Série B
Futebol Nacional16/10/2025
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
A 2ª Comissão Disciplinar do STJD) puniu, por maioria dos votos, o Furacão em R$ 20 mil pelo arremesso de objetos no gramado da Arena. O caso aconteceu no empate em 1 a 1 com o Cuiabá, em 16 de agosto, pela 22ª rodada da Segundona.
O Athletico tinha sido denunciado no artigo 213 e no parágrafo 1º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por desordem, lançamento de objetos e deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir. As possíveis penas eram de multa de R$ 100 a R$ 100 mil e perda de mando de campo de uma a dez partidas.
A seis rodadas do fim da Série B, o Furacão tem mais três partidas em casa: Amazonas (27/10, 34ª rodada), Volta Redonda (8/11, 36ª rodada) e América-MG (22/11, 38ª rodada).
➡️ Veja mais notícias do Athletico
Relembre o caso de Athletico x Cuiabá, denunciado pelo STJD
Contra o Cuiabá, o Athletico marcou aos 46 minutos do segundo tempo, com Renan Peixoto, e sofreu o empate dois minutos depois, com Mateusinho. Com a igualdade relâmpago, a torcida rubro-negra se revoltou e arremessou copos, garrafas de água, isqueiros e sinalizadores no campo sintético.
Com a confusão, a partida ficou paralisada por cinco minutos e foi encerrada pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique (CE) assim que reiniciada. Na súmula, ele disse que precisou de intervenção da brigada de incêndio e que nenhum objetivo atingiu os jogadores.
Por conta desse caso e da invasão do torcedor que agrediu o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, pela Copa do Brasil, em 27 de agosto, o Athletico suspendeu a torcida Os Fanáticos por três partidas, já cumpridas. O julgamento desse incidente contra o Timão ainda não foi marcado.
Athletico na Série B
Há três jogos sem vencer, com duas derrotas e um empate, o Athletico caiu da quarta para a sétima posição, com 49 pontos. A diferença para o Goiás, último time dentro do G-4, é de três pontos.
No domingo (19), às 18h30 (de Brasília), o Furacão faz o clássico contra o rival e líder Coritiba, no Couto Pereira.
- Coritiba x Athletico: domingo (19), às 18h30, Couto Pereira
- Athletico x Amazonas: segunda (27), às 21h30, Arena da Baixada
- Goiás x Athletico: sábado (1), às 16h, Serrinha
- Matéria
- Mais Notícias