Athletico se livra de perda de mando e recebe multa do STJD

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aplicou uma pequena multa ao Athletico no julgamento da tarde desta sexta-feira (17), no Rio de Janeiro. O clube corria o risco de não disputar as últimas partidas da Série B na Arena da Baixada, mas passou ileso.

A 2ª Comissão Disciplinar do STJD) puniu, por maioria dos votos, o Furacão em R$ 20 mil pelo arremesso de objetos no gramado da Arena. O caso aconteceu no empate em 1 a 1 com o Cuiabá, em 16 de agosto, pela 22ª rodada da Segundona.

O Athletico tinha sido denunciado no artigo 213 e no parágrafo 1º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por desordem, lançamento de objetos e deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir. As possíveis penas eram de multa de R$ 100 a R$ 100 mil e perda de mando de campo de uma a dez partidas.

A seis rodadas do fim da Série B, o Furacão tem mais três partidas em casa: Amazonas (27/10, 34ª rodada), Volta Redonda (8/11, 36ª rodada) e América-MG (22/11, 38ª rodada).

Relembre o caso de Athletico x Cuiabá, denunciado pelo STJD

Contra o Cuiabá, o Athletico marcou aos 46 minutos do segundo tempo, com Renan Peixoto, e sofreu o empate dois minutos depois, com Mateusinho. Com a igualdade relâmpago, a torcida rubro-negra se revoltou e arremessou copos, garrafas de água, isqueiros e sinalizadores no campo sintético.

Com a confusão, a partida ficou paralisada por cinco minutos e foi encerrada pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique (CE) assim que reiniciada. Na súmula, ele disse que precisou de intervenção da brigada de incêndio e que nenhum objetivo atingiu os jogadores.

Por conta desse caso e da invasão do torcedor que agrediu o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, pela Copa do Brasil, em 27 de agosto, o Athletico suspendeu a torcida Os Fanáticos por três partidas, já cumpridas. O julgamento desse incidente contra o Timão ainda não foi marcado.

Athletico na Série B

Há três jogos sem vencer, com duas derrotas e um empate, o Athletico caiu da quarta para a sétima posição, com 49 pontos. A diferença para o Goiás, último time dentro do G-4, é de três pontos.

No domingo (19), às 18h30 (de Brasília), o Furacão faz o clássico contra o rival e líder Coritiba, no Couto Pereira.