O Flamengo não titubeou na noite desta quarta-feira (3), no Maracanã, confirmou o favoritismo diante de sua apaixonada torcida e bateu o Ceará por 1 a 0 para conquistar o nono título de Campeonato Brasileiro. Após o jogo, em entrevista coletiva, o técnico Filipe Luís destacou a campanha na temporada de 2025, que ainda teve o tetra da Libertadores, e falou sobre a possibilidade de renovação.

continua após a publicidade

➡️ Maiores campeões: Arrascaeta e Bruno Henrique ampliam recorde de títulos pelo Flamengo

➡️ Flamengo iguala número de títulos nacionais do Palmeiras; veja

— Primeiro que no Brasil já é complicado ter um trabalho longevo. A pressão midiática, da torcida e dos próprios clubes faz com que os treinadores durem menos, por mais que essa cultura esteja mudando. Vemos vários trabalhos longevos nos últimos anos, coisa que não acontecia fazia muito tempo. No Flamengo é mais difícil ainda, é triturador de treinadores pela pressão. Quantas noites cheguei aqui para falar depois de uma derrota. E é duro, você é massacrado, a opinião daqui convence o torcedor — disse o treinador do Flamengo.

— Depois dar a volta não é fácil. Foram muitas noites difíceis. Ser campeão brasileiro é muito difícil. Falei a eles antes do jogo que é o campeonato mais difícil. Se jogar no Barcelona e no Real Madrid cinco anos, com certeza vai ganhar um campeonato nacional. Mas se jogar aqui cinco anos não garante nada. Só disputar. É muito difícil ganhar. Entendo bem o difícil que é se manter no cargo. Se depender só de mim estou renovado. Não depende só de mim. Claro que quero ficar, sou feliz aqui, minha família é feliz aqui — completou.

continua após a publicidade

Flamengo levanta o troféu de campeão brasileiro (Foto: André Mourão / Lance!)

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Vozão, o Rubro-Negro foi a 78 pontos contra somente 76 possíveis do Palmeiras contando a última rodada. A equipe, agora, vira a chave e foca na disputa da Copa Intercontinental, no Catar. A estreia será na próxima quarta (10), contra o Cruz Azul, do México.

Este foi o quinto título de Filipe Luís como técnico do Flamengo, igualando Jorge Jesus. Ele, que ainda dá os primeiros passos na nova função, conquistou Copa do Brasil em 2024, e Campeonato Carioca, Supercopa, Libertadores e Brasileirão em 2025. Ao elenco, só elogios.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

— Esse grupo de jogadores, quando eu assumi, ano passado, eu falei que eram os melhores. Eu acredito, do meu coração, acredito de verdade que eles são os melhores. O melhor elenco, os melhores jogadores, os melhores por posição, os melhores por setores, e os números não mentem, são os melhores em tudo. Só que o que fixa esse meu comentário é o feito, estar com o troféu ali dentro do vestiário.

*Matéria em atualização