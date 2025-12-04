Abel diz ter orgulho de estar no Palmeiras e desabafa sobre temporada: 'A terra não está arrasada'

Pela primeira vez desde que chegou, em novembro de 2020, o técnico Abel Ferreira vai encerrar uma temporada no Palmeiras sem levantar uma taça. Apesar de ter batido na trave em quase todas as competições que disputou, o português fez um desabafo após o Verdão voltar a vencer e encerrar uma sequência negativa de seis jogos.

Em entrevista coletiva após bater o Atlético-MG por 3 a 0, em Belo Horizonte, o treinador alviverde disse que tem orgulho e ama estar no clube paulista, também aproveitando para mandar um recado direcionado aos torcedores do Verdão.

- A terra não está arrasada. Eu tenho muita sorte por estar presente na história do Palmeiras, que é longa e vitoriosa. Um clube conhecido nacional e internacionalmente pelo prestígio da sua organização, pela grandeza dos processos e por tudo aquilo que o clube faz enquanto instituição. É um exemplo não só para clubes nacionais, mas todos os clubes internacionais. Há 15 dias, um diretor, mais um vice-diretor de Liverpool, foram ao CT... - desabafou Abel Ferreira.

Entre os assuntos abordados, o técnico voltou a cutucar a arbitragem e afirmou que só o engana quem ele quer e que os títulos que ele conquistou pelo clube não têm "asteriscos".

- Claro que queremos ganhar. Odeio perder, mas eu sei o quanto me sacrifico para dar o melhor de mim, como ainda hoje fizemos, para levar mais três pontos daqui. De forma justa. Os títulos que eu ganho no Palmeiras não têm esteriscos. E aos palmeirense vou dizer o seguinte: A mim, como vosso treinador, a mim, Abel Ferreira, só me engana quem eu quero. Hoje aconteceu um lance exatamente igual ao da final da Libertadores (da expulsão de Piquerez comparado a não expulsão de Pulgar na final da Libertadores) - continuou.

- Sim, perdemos. Sim, fomos vices. Aliás, este ano fomos vice em quase em todas as competições, mas vocês viram aquele beijo que eu dei na medalha? Aquele foi um beijo na medalha e no símbolo do Palmeiras. Tenho orgulho de estar no Palmeiras e ser palmeirense - falou.

Apesar de ter vencido o Galo, o Verdão não tem mais chances de título. Isso porque o Flamengo venceu o Ceará nesta quarta-feira (3) e ficou com a taça do Brasileirão. No domingo (7), o time paulista encerra sua temporada de 2025 ao enfrentar o Ceará, fora de casa.

