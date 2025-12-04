menu hamburguer
Atlético Mineiro

Sampaoli fala sobre reformulação e em Atlético-MG 'voltar a ser respeitado'

Treinador afirmou que o planejamento da próxima temporada já começou

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 04/12/2025
00:57
Sampaoli em partida Atlético x Palmeiras nesta quarta-feira (Foto: Fillipe Alves)
Nesta quarta-feira (3), o Atlético foi derrotado por 3 a 0 para o Palmeiras na Arena MRV. Após a partida, Sampaoli falou sobre a reformulação do elenco para a temporada 2026 e que pretende fazer que a equipe volte a ser respeitada.
Reformulação do elenco

Sampaoli afirmou que haverá reformulação do elenco para a próxima temporada e disse que o planejamento já começou:

"Seguramente o clube está (trabalhando na reformulação), nós estamos trabalhando para tentar diagnosticar quais são os jogadores que se identificam primeiro com os clube, e segundo com a maneira de jogar. Já tivemos uma primeira reunião e vamos ter outras para ir tomando decisões no futuro."

Perguntado sobre a sua influência na montagem de elenco, Sampaoli respondeu:

"Nós apresentamos um projeto à diretoria e seguramente vão avaliar e aprovar o que nós pensamos no ano de 2026. "
"Basicamente, minha obrigação como profissional é diagnosticar e sempre ter jogadores que se identifiquem muito com a história do clube. Para mim, isso é muito importante, muito importante. Além do futebol, basicamente, onde se tem altos e baixos, é importante ter uma identidade que seja também a identidade do clube."

Atlético voltar a ser respeitado

Sampaoli frisou que um dos seus objetivos como treinador do Galo é colocar o time de volta ao patamar mais alto, e resgatar o respeito da equipe.

"Espero ter um alinhamento com a diretoria para gerar um time que devolva à torcida a ilusão de que em algum momento já teve. Nos anos anteriores o Galo era muito respeitado, então temos que voltar a gerar esse respeito. "

Investidor da SAF do Atlético-MG se manifesta sobre derrota 'vexame'

Sampaoli a beira do campo em Atlético x Palmeiras (Foto: Pedro Souza / Atlético)
circulo com pontos dentroTudo sobre

