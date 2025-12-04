Samuel Lino vive noite de redenção e celebra título com o Flamengo: 'Nunca imaginava'
Jogador foi o autor do gol da vitória do Rubro-negro por 1 a 0 contra o Ceará
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo venceu o Ceará por 1 a 0 na noite deste domingo e confirmou a conquista do Campeonato Brasileiro de 2025. O herói da partida foi Samuel Lino, autor do gol que garantiu a vitória e coroou uma trajetória marcada por idas e vindas, longe de casa, até que enfim pudesse viver o sonho de ser campeão vestindo o Manto Sagrado.
Logo após o apito final, ainda ofegante, Samuel tentou colocar em palavras o que representava aquele momento. E, para ele, tudo parecia convergir para um mesmo ponto: a gratidão.
➡️ Maiores campeões: Arrascaeta e Bruno Henrique ampliam recorde de títulos pelo Flamengo
O atacante lembrou-se de quando deixou a base rubro-negra muito jovem, em busca de espaço no futebol europeu. Passou por Portugal, viveu experiências na Juventus, no Valencia e, depois, no Atlético de Madrid. Tudo isso antes de retornar ao clube onde deu seus primeiros passos e que sempre ocupou um lugar especial em sua história.
- Nunca imaginava que o cenário ia voltar — ia voltar com o que aconteceu lá atrás, no título do Campeonato Carioca Sub-20, no Maracanã. E hoje eu volto para ser campeão profissional, campeão da Liberta, e agora campeão brasileiro, no mesmo Maracanã. É um sentimento de gratidão - disse o camisa 11, ainda em meio aos festejos no gramado.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X CEARÁ
37ª rodada - Brasileirão
📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de dezembro de 2025, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: Samuel Lino aos 36'/1ºT (1-0)
🏟️ Público: 73.224 torcedores
💸 Renda: R$ 4.950.770,00
⚽ ESCALAÇÕES
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho (De La Cruz), Pulgar e Arrascaeta (Plata); Carrascal (Luiz Araújo), Samuel Lino (Cebolinha) e Bruno Henrique (Saúl)
CEARÁ (Técnico: Léo Condé)
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Eder e Rafael Ramos; Dieguinho (Lucas Mugni), Zanocelo (Vina) e Fernando Sobral (Lourenço); Galeano, Pedro Raul e Paulo Baya (Fernandinho)
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves e Thiaggo Americano Labes
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Fer
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias