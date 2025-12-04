menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Samuel Lino vive noite de redenção e celebra título com o Flamengo: 'Nunca imaginava'

Jogador foi o autor do gol da vitória do Rubro-negro por 1 a 0 contra o Ceará

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/12/2025
00:14
Samuel Lino flamengo
imagem cameraSamuel Lino comemora gol marcado pelo Flamengo contra o Ceará (Foto: Andre Mourao/Agif/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo venceu o Ceará por 1 a 0 na noite deste domingo e confirmou a conquista do Campeonato Brasileiro de 2025. O herói da partida foi Samuel Lino, autor do gol que garantiu a vitória e coroou uma trajetória marcada por idas e vindas, longe de casa, até que enfim pudesse viver o sonho de ser campeão vestindo o Manto Sagrado.

continua após a publicidade

Logo após o apito final, ainda ofegante, Samuel tentou colocar em palavras o que representava aquele momento. E, para ele, tudo parecia convergir para um mesmo ponto: a gratidão.

➡️ Maiores campeões: Arrascaeta e Bruno Henrique ampliam recorde de títulos pelo Flamengo

O atacante lembrou-se de quando deixou a base rubro-negra muito jovem, em busca de espaço no futebol europeu. Passou por Portugal, viveu experiências na Juventus, no Valencia e, depois, no Atlético de Madrid. Tudo isso antes de retornar ao clube onde deu seus primeiros passos e que sempre ocupou um lugar especial em sua história.

continua após a publicidade

- Nunca imaginava que o cenário ia voltar — ia voltar com o que aconteceu lá atrás, no título do Campeonato Carioca Sub-20, no Maracanã. E hoje eu volto para ser campeão profissional, campeão da Liberta, e agora campeão brasileiro, no mesmo Maracanã. É um sentimento de gratidão - disse o camisa 11, ainda em meio aos festejos no gramado.

samuel lino flamengo
Samuel Lino na partida contra o Ceará (Foto:AndrÃ© Fabiano/Código19/Gazeta Press)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X CEARÁ
37ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de dezembro de 2025, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: Samuel Lino aos 36'/1ºT (1-0)
🏟️ Público: 73.224 torcedores
💸 Renda: R$ 4.950.770,00

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho (De La Cruz), Pulgar e Arrascaeta (Plata); Carrascal (Luiz Araújo), Samuel Lino (Cebolinha) e Bruno Henrique (Saúl)

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Eder e Rafael Ramos; Dieguinho (Lucas Mugni), Zanocelo (Vina) e Fernando Sobral (Lourenço); Galeano, Pedro Raul e Paulo Baya (Fernandinho)

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves e Thiaggo Americano Labes
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Fer

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias