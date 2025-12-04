Carlos Miguel faz balanço do Palmeiras no Brasileirão e lamenta: 'A gente sabe que errou'

Um dos principais destaques do Palmeiras na vitória sobre o Atlético-MG, por 3 a 0, na Arena MRV, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o goleiro Carlos Miguel lamentou o time ter tropeçado na reta final da competição, o que custou o título. Para o gigante arqueiro alviverde, todos batalharam até o final e sabem onde erraram.

- A gente sabe que errou. Deixamos de pontuar em muitos jogos que era importante pontuar. Temos que ter essa noção e cabeça limpa sobre isso. Faz parte, é reformulação, temos que levantar a cabeça. Ficamos em segundo lugar, batalhamos até o final. Vamos tentar somar mais três pontos. Nosso trabalho é o futebol, a gente vive disso e vamos até o fim - disse o goleiro, após a vitória em Minas Gerais.

Apesar de ter voltado a vencer após seis jogos de jejum, o Palmeiras viu o rival Flamengo garantir o título brasileiro justamente nesta rodada. Carlos Miguel parabenizou o time, que também venceu o Palmeiras na final da Libertadores no último sábado (29), em Lima, no Peru, por 1 a 0.

- Dar os parabéns ao campeão. Cabeça boa, ano que vem temos bastante campeonato pela frente e trabalhando, com os pés nos chão, vamos chegar também como chegamos nesse ano e sair com a taça que é o mais importante para a alegria de todos - finalizou o goleiro.

No domingo (7), o Palmeiras encerra sua temporada de 2025 ao enfrentar o Ceará, fora de casa, às 16h (de Brasília). Na última rodada do Brasileirão todos os jogos são simultâneos.

