Investidor da SAF do Atlético-MG se manifesta sobre derrota 'vexame'

Nesta quarta-feira (3), o Atlético foi derrotado por 3 a 0 pelo Palmeiras na Arena MRV. Após o revés, Rafael Menin, um dos acionistas da SAF, fez um desabafo sobre a temporada do clube.

Nesta quarta-feira (3), o Atlético foi derrotado por 3 a 0 pelo Palmeiras na Arena MRV. Após o revés, Rafael Menin, um dos acionistas da SAF, fez um desabafo sobre a temporada do clube.

continua após a publicidade

Rafael Menin usou as redes sociais para se pronunciar. O acionista reconheceu a decepção que tem sido a temporada de 2025 e afirmou que o clube trabalhará para apresentar uma evolução em 2026.

"Vexame completo! Deu tudo errado neste ano, a Massa merece muito mais. Trabalhar mais e muito melhor em 2026."

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Como foi Atlético x Palmeiras?

O Palmeiras dominou o Atlético-MG e venceu por 3 a 0 na Arena MRV, em uma partida marcada por falhas defensivas do Galo, grande atuação de Carlos Miguel e eficiência alviverde mesmo com um jogador a menos.

continua após a publicidade

Logo aos 40 segundos, Vitor Roque marcou, mas o gol foi anulado por impedimento. A pressão inicial seguiu e, aos 8 minutos, Flaco López abriu o placar após rebote de Everson, encerrando um jejum de dez jogos sem marcar. O Atlético tentou reagir em bolas paradas, mas cometia muitos erros defensivos. Aos 19, Allan ampliou o marcador em chute rasteiro após vacilo de Arana.

O Palmeiras continuou mais perigoso e só não fez o terceiro antes do intervalo graças a boas defesas de Everson. Nos acréscimos, Piquerez foi expulso após revisão do VAR, deixando o Verdão com um a menos.

continua após a publicidade

Mesmo assim, o time de Abel Ferreira voltou organizado e contou com Carlos Miguel em noite inspirada, parando finalizações de Dudu, Arana e Scarpa. A trave também salvou o Palmeiras em duas oportunidades.

Aos 35 da segunda etapa, Luighi que havia acabado de entrar completou passe de Jefté e marcou o terceiro gol. Nos minutos finais, ainda houve mais duas bolas na trave, mas o placar permaneceu 3 a 0 para o Palmeiras, que foi superior do início ao fim.