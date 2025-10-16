Coritiba x Athletico: ingressos esgotados para o Atletiba da Série B

Coritiba e Athletico se enfrentarão no final de semana com a casa cheia: todos os ingressos foram esgotados nesta quinta-feira (16). O clássico acontece no domingo (19), às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 33ª rodada da Série B.

Os bilhetes começaram a ser comercializados na terça-feira (14) e se encerraram dois dias depois. A torcida alviverde confirmou 35 mil pessoas através do check-in, enquanto o torcedor atleticano esgotou a carga de 3,8 mil ingressos.

A comercialização foi feita apenas de forma online, seja no Coxa ID ou no Futebol Card. A bilheteria do Couto Pereira abriria no dia do jogo, a partir das 11h, mas só se houvesse ingresso disponível.

Os preços das entradas variaram de R$ 150 a R$ 200. Para entrar no estádio, vale reforçar, é necessário o cadastramento do reconhecimento facial.

A capacidade atual do Couto Pereira é de 38.807 torcedores, de acordo com os laudos da Federação Paranaense de Futebol (FPF). A média alviverde na Segundona está em 20.740 pessoas em 16 jogos, a maior da competição.

Já o maior público do Coritiba no ano foi contra o Remo, com 33.679 pagantes, pela 23ª rodada da Série B, em 23 de agosto. Mesmo que quebre o recorde do clube da temporada, não será possível atingir a marca da Segundona pela limitação da capacidade do estádio coxa-branca.

No primeiro turno, pela 14ª rodada e em 23 de junho, o Athletico colocou 39.469 pagantes na Arena da Baixada, no maior público atleticano na temporada e também da Série B em geral.

Preços dos ingressos para Coritiba x Athletico

Arquibancada Renato Follador Jr: R$ 150 (inteira) - R$ 75 (meia) Arquibancada Curva Mauá: R$ 150 (inteira) - R$ 75 (meia) Cadeiras Mauá: R$ 200 (inteira) - R$ 100 (meia) Setor Evangelino da Costa Neves: R$ 200 (inteira) - R$ 100 (meia) Visitante: R$ 150 (inteira) - R$ 75 (meia)

Top-5 maiores públicos da Série B em 2025 (pagantes)

Athletico 0x1 Coritiba: 39.469

Remo 1x2 Paysandu: 38.154

Coritiba 0x0 Remo: 33.679

Paysandu 2x3 Remo: 33.513

Coritiba 0x0 Goiás: 30.332

Coritiba e Athletico na Série B

O Coritiba é o atual líder da Série B, com 56 pontos, cinco pontos a mais que a Chapecoense, primeiro time fora do G-4. Já o Athletico ocupa a sétima posição, com 49 pontos, a três pontos do G-4.