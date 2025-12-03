Jorginho celebra conquista do Brasileirão: 'É fruto de muita entrega'

O Flamengo venceu o Ceará por 1 a 0 na noite deste domingo e confirmou a conquista do Campeonato Brasileiro de 2025. O gol solitário, suficiente para garantir matematicamente o título, coroou uma campanha sólida e regular da equipe rubro-negra ao longo da competição.

Na saída de campo, um dos protagonistas da partida, o meia Jorginho, destacou a força coletiva e o ambiente interno como pilares da conquista.

— Pô, é sensacional, né? É fruto de muito trabalho, muita entrega, muita seriedade. Com certeza é mérito de todas as pessoas envolvidas. Todo mundo por trás do CT, o envolvimento da torcida, todo o projeto, todo o trabalho por trás nos bastidores. O resultado em campo é tudo fruto desse entorno todo, que ajuda muito - afirmou o jogador.

Jorginho disputa a bola com Pedro Raul na partida entre Flamengo e Ceará (Foto: Jorge Rodrigues/Agif/Gazeta Press)

Para Jorginho, a união do elenco e a ausência de vaidades foram determinantes no caminho até o título.

— A conexão do grupo… o grupo é muito boa. Todo mundo um pelo outro. Não tem ego — ego a gente deixa de lado. A gente quer ver o bem do Flamengo, a gente trabalha pra ver o companheiro crescer e estar cada vez melhor pra ajudar o time. Então essa energia, essa conexão, com certeza, faz toda a diferença.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X CEARÁ

37ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de dezembro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: Samuel Lino aos 36'/1ºT (1-0)

🏟️ Público: 73.224 torcedores

💸 Renda: R$ 4.950.770,00

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho (De La Cruz), Pulgar e Arrascaeta (Plata); Carrascal (Luiz Araújo), Samuel Lino (Cebolinha) e Bruno Henrique (Saúl)

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Eder e Rafael Ramos; Dieguinho (Lucas Mugni), Zanocelo (Vina) e Fernando Sobral (Lourenço); Galeano, Pedro Raul e Paulo Baya (Fernandinho)

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves e Thiaggo Americano Labes

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Fer