Jorginho celebra conquista do Brasileirão: 'É fruto de muita entrega'
Jogador foi um dos melhores em campo na partida do título contra o Ceará
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo venceu o Ceará por 1 a 0 na noite deste domingo e confirmou a conquista do Campeonato Brasileiro de 2025. O gol solitário, suficiente para garantir matematicamente o título, coroou uma campanha sólida e regular da equipe rubro-negra ao longo da competição.
Rubro-negro, João Fonseca assistiu conquista do Flamengo no Brasileirão
Mais Esportes
Maracanã em festa: Flamengo repete dobradinha de 2019 e conquista o enea do Brasileirão
Flamengo
Flamengo iguala número de títulos nacionais do Palmeiras; veja
Flamengo
Na saída de campo, um dos protagonistas da partida, o meia Jorginho, destacou a força coletiva e o ambiente interno como pilares da conquista.
— Pô, é sensacional, né? É fruto de muito trabalho, muita entrega, muita seriedade. Com certeza é mérito de todas as pessoas envolvidas. Todo mundo por trás do CT, o envolvimento da torcida, todo o projeto, todo o trabalho por trás nos bastidores. O resultado em campo é tudo fruto desse entorno todo, que ajuda muito - afirmou o jogador.
Para Jorginho, a união do elenco e a ausência de vaidades foram determinantes no caminho até o título.
— A conexão do grupo… o grupo é muito boa. Todo mundo um pelo outro. Não tem ego — ego a gente deixa de lado. A gente quer ver o bem do Flamengo, a gente trabalha pra ver o companheiro crescer e estar cada vez melhor pra ajudar o time. Então essa energia, essa conexão, com certeza, faz toda a diferença.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X CEARÁ
37ª rodada - Brasileirão
📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de dezembro de 2025, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: Samuel Lino aos 36'/1ºT (1-0)
🏟️ Público: 73.224 torcedores
💸 Renda: R$ 4.950.770,00
⚽ ESCALAÇÕES
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho (De La Cruz), Pulgar e Arrascaeta (Plata); Carrascal (Luiz Araújo), Samuel Lino (Cebolinha) e Bruno Henrique (Saúl)
CEARÁ (Técnico: Léo Condé)
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Eder e Rafael Ramos; Dieguinho (Lucas Mugni), Zanocelo (Vina) e Fernando Sobral (Lourenço); Galeano, Pedro Raul e Paulo Baya (Fernandinho)
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves e Thiaggo Americano Labes
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Fer
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias