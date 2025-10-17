Coritiba x Athletico: veja o que mudou nos times do primeiro turno para o returno
Coxa e Furacão mantiveram os mesmos técnicos
Coritiba e Athletico se enfrentam no domingo (19), às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 33ª rodada da Série B. Um turno depois, com os mesmos técnicos, o Coxa manteve a base titular, enquanto o Furacão teve uma revolução na escalação. Veja a comparação a seguir:
Coritiba tem dúvida e deve ter até duas mudanças
O Coritiba do técnico Mozart não terá alterações no sistema defensivo e só não fará mudança no meio-campo por suspensão. Filipe Machado, titular absoluto na época do primeiro Atletiba, perdeu a posição para Wallisson, mas volta a ser titular pela suspensão do colega.
No ataque, existe uma dúvida. Lucas Ronier, recuperado de lesão muscular, voltou a treinar e tem chance de começar entre os titularidades. Se não iniciar, haverá mudança em relação ao clássico do turno: Clayson entra na vaga. O centroavante já é uma mudança certa, com Gustavo Coutinho no lugar de Dellatorre.
Athletico pode ter três remanescentes
Para a partida, o Furacão pode ter apenas três remanescentes, sendo um na linha defensiva: Léo Pelé, caso seja escalado no lugar de Carlos Terán, expulso. O restante foi trocado, seja por opção, departamento médico ou negociação.
Mycael saiu para Santos entrar no gol, Belezi e Abrahão por Arthur Dias e Aguirre na zaga, Kauã Moraes (vendido) por Benavídez na lateral-direita, e Léo Derik por Esquivel (machucado) na lateral-esquerda. Aguirre e Benavídez chegaram na última janela de transferência.
O meio-campo tem somente Patrick mantido, enquanto Felipinho e Giuliano perderam espaço. Felipinho, contudo, tenta entrar na equipe e disputa com Léo Pelé, com um remanescente garantido. No ataque, Luiz Fernando também é "sobrevivente", embora Julimar seja cotado para começar. As novidades garantidas são os meias Zapelli e Dudu e o centroavante Viveros, maior contratação da história e artilheiro rubro-negro na Série B, com oito gols em 16 jogos.
Panoramas de Coritiba e Athletico
No turno, o Coritiba tinha vencido o Cuiabá por 2 a 0, em casa, e estava invicto há seis jogos, com quatro vitórias e dois empates. Dessa vez, perdeu do Dourado por 1 a 0, fora.
O Coxa era o terceiro colocado, com 24 pontos em 13 rodadas, e aproveitamento de 61,5%. Agora caiu para 58,3% em 32 jogos, mas com a liderança em 56 pontos.
Na época do clássico no primeiro turno, o Athletico vinha de vitória por 2 a 1 contra o Avaí, fora de casa, e embalou o segundo triunfo consecutivo na competição. Agora está há três jogos sem vencer, com duas derrotas e uma igualdade, essa em 1 a 1 com o Leão da Ilha, em casa.
Foi justamente na Ressacada que Odair Hellmann testou o sistema com três zagueiros pela primeira vez, algo que se consolidou durante o returno. Ele tem dúvida se vai manter o esquema no Atletiba pela ausência de Terán.
O Furacão ocupava a sexta posição, com 20 pontos e 51,3% de aproveitamento. No pré Atletiba do returno, o time rubro-negro está na sétima posição, com 49 pontos, e 51%.
Além dos técnicos, outra coisa não mudou. O Athletico segue com o melhor ataque da Série B, com 45 gols - antes, tinha 18. E o Coritiba também manteve a defesa menos vazada, com 13 gols sofridos - anteriormente, tinha seis.
Escalações de Athletico 0x1 Coritiba, pelo primeiro turno
ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)
Mycael; Belezi, Habraão (Leozinho) e Léo Pelé; Kauã Moraes, Felipinho, Patrick (João Cruz) e Esquivel; Giuliano (Zapelli), Luiz Fernando (Tevis) e Alan Kardec (Renan Peixoto).
CORITIBA (Técnico: Mozart)
Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Filipe Machado (Geovane), Sebastián Gómez (Wallisson) e Josué (Carlos de Pena); Lucas Ronier, Iury Castilho (Clayson) e Dellatorre (Gustavo Coutinho).
Prováveis escalações de Coritiba x Athletico, pelo returno
Coritiba: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Filipe Machado, Sebastián Gómez e Josué; Clayson (Lucas Ronier), Iury Castilho e Gustavo Coutinho.
Athletico: Santos; Aguirre, Arthur Dias e Léo Pelé (Felipinho); Benavídez, Zapelli, Patrick e Léo Derik; Dudu, Luiz Fernando (Julimar) e Viveros.
Coritiba e Athletico na Série B
O Coritiba é o atual líder da Série B, com 56 pontos, cinco pontos acima da Chapecoense, quinto colocado. O Athletico ocupa a sétima posição, com 49 pontos, a três pontos do Goiás, último time dentro do G-4.
