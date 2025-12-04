Arrascaeta celebra título do Brasileirão e analisa viagem do Flamengo para o Intercontinental

Craque da Libertadores e um dos grandes nomes do Flamengo na conquista do nono título de Campeonato Brasileiro, o craque Arrascaeta destacou o trabalho de todo o elenco ao longo da temporada. O uruguaio celebrou mais uma taça pelo rubro-negro, reforçou a condição de torcedor do clube carioca e falou sobre a viagem para a disputa da Copa Intercontinental.

— Não tenho palavras para explicar. Esse grupo merecia muito, trabalhamos muito esse ano, esse grupo lutou muito para ter um ano incrível como esse. Ver essa torcida comemorar é algo também que emociona sempre. Já faz tempo que eu estou aqui no Flamengo, conheço o torcedor, essa aqui é a minha casa — disse Arrascaeta, em entrevista à TV Globo.

Flamengo levanta o troféu de campeão brasileiro (Foto: André Mourão / Lance!)

Com a vitória sobre o Ceará, o Flamengo chegou aos 78 pontos e não poderá ser alcançado mais pelo Palmeiras, vice-líder com 73. Agora, a equipe comandada por Filipe Luís vira chave e foca na disputa da Copa Intercontinental, no Catar.

O Flamengo encara o Cruz Azul, do México, na próxima quarta-feira (10), às 14h (de Brasília). Quem passar, irá enfrentar o Pyramids, do Egito, na semifinal, valendo classificação para a grande decisão do dia 17, contra o PSG, campeão da Liga dos Campeões 2024/2025. O desgaste, claro, está em destaque neste momento.

— Estamos na reta final do ano já. Obviamente que o desgaste começa a pesar um pouquinho mais. Ainda mais com essas comemorações agora que a gente tem. Mas é isso. Agora temos que pensar em comemorar com a nossa torcida, com a nossa família, que durante todo o ano estiverem junto conosco. Depois voltaremos a pensar — finalizou Arrascaeta.

