O Athletico-PR lançou, nesta sexta-feira (17), seu terceiro uniforme para a temporada 2025. Produzido pela Umbro, o modelo celebra as raízes do Paraná e homenageia o café, elemento fundamental no povoamento e no desenvolvimento econômico e social da região.

O uniforme traz um degradê que vai do bordô ao preto e tem como tema central o ciclo do café, que marcou a história paranaense. As cores e detalhes remetem do fruto maduro ao café torrado das manhãs, em uma fusão de tradição, identidade e orgulho regional.

A gola exibe a sigla ‘CAP’ de forma retilínea, conferindo um toque retrô ao manto, enquanto a frase “conhecemos nosso valor”, inspirada no hino do clube, aparece em destaque. Nas mangas, um contorno com a sequência de diamantes, assinatura da Umbro, complementa o design.

Na parte inferior da barra, um patch especial exibe o contorno geográfico do Paraná e a frase “Terra, tens brilho de alvorada”, trecho do hino estadual, reforçando a conexão com a identidade local.

— Assim como o café é parte da identidade do nosso Estado, o Athletico é Paranaense. Esta camisa é a lembrança da história e a certeza do futuro. A força que nasce da terra é a mesma que move o Furacão — afirmou o diretor de operações do Athletico-PR, Fernando Volpato.

— A nova terceira camisa do Athletico valoriza as raízes do clube, trazendo diversos elementos do Estado do Paraná e um grafismo que transmite elegância ao novo manto do Furacão. Mais do que um uniforme, o modelo é uma homenagem, é o Furacão vestindo parte de sua história — completou Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.

O novo manto do Furacão chega às lojas do clube neste sábado (18), assim como no site do Athletico (loja.athletico.com.br) e no e-commerce e aplicativo da Umbro (umbro.com.br).