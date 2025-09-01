Atacante equatoriano chega a Belo Horizonte para assinar com o Cruzeiro

O atacante Keny Arroyo já está em Belo Horizonte para fazer exames médicos e assinar contrato com o Cruzeiro. O jogador equatoriano, que pertencia ao Besiktas, da Turquia, desembarcou no Aeroporto de Confins na tarde desta segunda-feira (1º). O anúncio da nova contratação do clube celeste deverá ser feito nesta terça-feira (2), quando se encerra a atual janela de transferências.

Ao chegar, Arroyo falou rapidamente com os jornalistas no saguão do aeroporto:

- Muito feliz de chegar ao Cruzeiro, uma equipe muito grande. O que vou fazer é dar o melhor de mim para ganhar títulos. Quando me falaram que poderia chegar ao Cruzeiro, fiquei muito alegre. É um clube muito grande do Brasil. Quero dar o melhor de mim e ganhar muitos títulos no Cruzeiro – afirmou o equatoriano.

Até o momento, o Cruzeiro anunciou a contratação apenas do atacante colombiano Luis Sinisterra, que estreou sábado (30), quando entrou aos 41 minutos do segundo tempo na vitória sobre o São Paulo por 1 a 0, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Também estão perto de serem anunciados pelo clube o volante Ryan Guilherme, ex-Fortaleza, e o lateral-direito Kauã Moraes, ex- Athletico-PR.

As negociações com o Besiktas se arrastavam havia alguns dias, e o próprio jogador manifestou, nas redes sociais, o desejo de se transferir para o Cruzeiro. O SAF celeste vai pagar ao clube turno mais de R$ 40 milhões por 50% dos direitos econômicos de Arroyo – a outra metade ainda pertence ao Independiente del Valle.

Atacante equatoriano tem as características desejadas por Leonardo Jardim

Keny Arroyo tem 19 anos e atua pelo lado direito do ataque, com as características desejadas pelo técnico Leonardo Jardim para reforçar o elenco. O atacante defende o Besiktas desde a temporada passada, quando disputou 12 jogos e marcou dois gols. Nesta temporada, o jogador participou de dois dos seis jogos oficiais do time turco.

continua após a publicidade

Atacante equatoriano Keny Arroyo, do Besiktas (Foto: Reprodução Redes Sociais/Besiktas)

Arroyo foi revelado pelo Independiente del Valle, do Equador, em 2023, quando disputou apenas uma partida. No ano seguinte, o atacante participou de 38 jogos, marcando quatro gols e dando oito assistências. O Besiktas adquiriu metade dos direitos econômicos do jogador por 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 41 milhões).

Keny Arroyo também tem passagens por seleções de base do Equador e uma convocação para a seleção principal, num total de 16 jogos e quatro gols. Em 2023, o atacante disputou o Mundial Sub-17 e, em 2025, o Sul-Americano Sub-20, com um gol e uma assistência em três partidas.