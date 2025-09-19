Athletico perde artilheiro e jogador mais utilizado por Odair Hellmann contra o Vila Nova
Patrick e Viveros, do Furacão, estão fora da partida de domingo (21)
O meio-campista Patrick e o atacante Viveros estão fora do próximo do jogo do Athletico na Série B. Por outro lado, Furacão tem dois retornos para encarar o Vila Nova no domingo (21), às 19h (de Brasília), pela 27ª rodada.
Patrick e Viveros estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O meia é o atleta mais utilizado pelo técnico Odair Hellmann, com 20 jogos, sendo 18 como titular. O treinador comandou a equipe em 22 partidas até aqui.
Já o atacante marcou duas vezes contra a Chapecoense e virou artilheiro do Athletico na Série B, com seis gols, ao lado de Renan Peixoto, que briga com Julimar pela vaga na formação inicial. O atleta colombiano tem impacto direto na recuperação atleticana na Segundona, com participação em gols nas três das últimas quatro vitórias seguidas.
Para o jogo, o zagueiro Carlos Terán e o volante Felipinho retornam de suspensão. O primeiro foi expulso, enquanto o segundo recebeu o terceiro amarelo, ambos diante do Botafogo-SP.
A dupla tem possibilidade alta de retornar direto ao time titular. Terán tiraria o lateral-esquerdo Léo Derik ou o zagueiro Arthur Dias, enquanto Felipinho entra na vaga de Patrick.
Provável escalação do Athletico
- Santos; Aguirre, Arthur Dias (Léo Derik) e Carlos Terán; Benavídez, Felipinho, Zapelli, Dudu e Esquivel; Mendoza e Julimar (Renan Peixoto).
Athletico cola no G-4 da Série B
O resultado no confronto direto em Chapecó (SC) fez o time atleticano conquistar a quarta vitória seguida, com cinco jogos de invencibilidade na Série B. O Furacão agora pulou para a sexta posição, com 39 pontos.
A diferença para a Chapecoense, que abre o G-4, caiu de cinco para dois pontos - a Chape possui 41 pontos. O Novorizontino está entre eles, na quinta posição, com 40 pontos.
Próximos jogos do Athletico na Série B
- Athletico x Vila Nova: domingo (21), às 19h, Arena da Baixada
- Athletic x Athletico: quarta (24), às 19h, Arena Sicredi
- Athletico x Operário-PR: sábado (27), às 20h30, Arena da Baixada
