Athletico perde artilheiro e jogador mais utilizado por Odair Hellmann contra o Vila Nova

O meio-campista Patrick e o atacante Viveros estão fora do próximo do jogo do Athletico na Série B. Por outro lado, Furacão tem dois retornos para encarar o Vila Nova no domingo (21), às 19h (de Brasília), pela 27ª rodada.

Patrick e Viveros estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O meia é o atleta mais utilizado pelo técnico Odair Hellmann, com 20 jogos, sendo 18 como titular. O treinador comandou a equipe em 22 partidas até aqui.

Já o atacante marcou duas vezes contra a Chapecoense e virou artilheiro do Athletico na Série B, com seis gols, ao lado de Renan Peixoto, que briga com Julimar pela vaga na formação inicial. O atleta colombiano tem impacto direto na recuperação atleticana na Segundona, com participação em gols nas três das últimas quatro vitórias seguidas.

Para o jogo, o zagueiro Carlos Terán e o volante Felipinho retornam de suspensão. O primeiro foi expulso, enquanto o segundo recebeu o terceiro amarelo, ambos diante do Botafogo-SP.

A dupla tem possibilidade alta de retornar direto ao time titular. Terán tiraria o lateral-esquerdo Léo Derik ou o zagueiro Arthur Dias, enquanto Felipinho entra na vaga de Patrick.

Viveros, com sete gols em 15 jogos, é o destaque do Furacão na temporada. Foto: José Tramontin/Athletico

Provável escalação do Athletico

Santos; Aguirre, Arthur Dias (Léo Derik) e Carlos Terán; Benavídez, Felipinho, Zapelli, Dudu e Esquivel; Mendoza e Julimar (Renan Peixoto).

Athletico cola no G-4 da Série B

O resultado no confronto direto em Chapecó (SC) fez o time atleticano conquistar a quarta vitória seguida, com cinco jogos de invencibilidade na Série B. O Furacão agora pulou para a sexta posição, com 39 pontos.

A diferença para a Chapecoense, que abre o G-4, caiu de cinco para dois pontos - a Chape possui 41 pontos. O Novorizontino está entre eles, na quinta posição, com 40 pontos.

