Retrospectiva 2025: reação tardia não salva o Fortaleza da queda

O Fortaleza teve um 2025 muito diferente dos anos anteriores. O clube não venceu nenhum título, brigou contra o rebaixamento durante todo o Brasileirão e, no fim da Série A, acabou caindo. O Lance! traz abaixo uma retrospectiva da temporada tricolor.

Quedas nas Copas

Na primeira e única final do ano, o Leão foi superado pelo rival Ceará no Campeonato Estadual: derrota por 1 a 0 na ida e empate por 1 a 1 na volta. Pela terceira fase da Copa do Brasil, o Fortaleza empatou duas vezes com o Retrô (1 a 1 nos dois jogos) e foi eliminado nos pênaltis. Na Copa do Nordeste, a queda veio para o Bahia nas quartas: 2 a 1 fora de casa.

Acostumado às competições internacionais, o Fortaleza retornou à Copa Libertadores sem grandes apresentações. O clube foi eliminado pelo Vélez Sarsfield-ARG nas oitavas: 0 a 0 em casa e revés por 2 a 0 na Argentina.

O rebaixamento no Brasileirão

O início no Brasileirão foi ruim, mas o Fortaleza ainda dava a impressão de que conseguiria se recuperar. Entre rodadas e derrotas, o risco aumentou e o senso de urgência também. Cair era preocupante. Era real.

Dois jogos depois da pausa para o Mundial de Clubes, Juan Pablo Vojvoda foi demitido - mais de quatro anos que ali se encerraram. O Tricolor trouxe Renato Paiva e, ao longo daquelas semanas, buscou reforços. Nomes como Pierre, Herrera e Bareiro entregaram muito mais do que os contratados no início do ano.

Paiva caiu com um triunfo em dez partidas e Martín Palermo veio em seu lugar. O argentino renovou a esperança, fez boas apresentações e foi responsável por adiar o que já parecia uma certeza. Apesar dos nove jogos de invencibilidade no fim, a derrota para o Botafogo decretou a ida à Série B.

Os motivos da queda

Como há em toda história, a lição de 2025 é que o Fortaleza não caiu só após a derrota por 4 a 2 para o Botafogo. O time caiu ao errar de forma sequencial. Erros com quem chegou, com quem não saiu e com a demora para entender sua briga já no início do Brasileirão. Ajustar tudo de última hora é arriscado.

Foram sete anos seguidos na elite, mas a cruel Série A não permite muitos deslizes. Dois pontos a mais salvariam o Fortaleza e esses pontos foram perdidos ao longo de muitos meses. No fim, é um rebaixamento marcado pela sensação de que era possível escapar. Mais do que isso: era muito possível nem viver com tanto ímpeto essa briga.

São lições que ficam para 2026 e para a história do clube, que agora terá Thiago Carpini como técnico. O ano de 2027, não tão distante, pode ser a chance de colocar os ensinamentos em prática na Série A.

Confira os números do Fortaleza em 2025:

Jogos: 65

Vitórias: 21

Empates: 17

Derrotas: 27

Gols marcados: 80

Gols sofridos: 81

Posição no Brasileirão: 18º, com 43 pontos (rebaixado)

Títulos: -