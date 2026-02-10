Quarteto mágico coloca o São Paulo em nova fase na temporada

Nos últimos três jogos, dois contra o Santos e o mais recente diante do Primavera, Hernán Crespo parece ter encontrado o caminho para fazer o São Paulo render melhor ofensivamente. Se no ano passado muito se falava em Oscar, Lucas Moura, Calleri e Luciano, o chamado quarteto mágico de 2026 surge em um contexto diferente, agora formado por Marcos Antônio, Lucas Moura, Calleri e Luciano.

De acordo com os números do Sofascore, quando os quatro atuam juntos, o crescimento é evidente. Marcos Antônio amplia sua participação ofensiva, com mais passes decisivos e finalizações, sem perder impacto defensivo. Luciano mantém influência direta no ataque, participando de gols em menos minutos e aumentando o volume de jogo.

Calleri se mostra ainda mais decisivo, com média de um gol a cada 71 minutos e melhor aproveitamento nas grandes chances. Já Lucas Moura participa diretamente de gols a cada 81 minutos, cria mais oportunidades, finaliza com mais frequência e vence a maioria dos duelos.

Com maior presença no campo ofensivo, troca de passes mais qualificada e jogadores ocupando melhor os espaços entre linhas, o São Paulo passou a ser mais agressivo, mais criativo e, principalmente, mais eficiente.

(Foto: Guilherme Veiga/PxImages/GazetaPress) <br><br>

Perto da classificação no Campeonato Paulista, pela primeira vez ocupando o G8 da tabela, e invicto no Campeonato Brasileiro, o São Paulo vive sua maior invencibilidade desde agosto de 2025.

O Tricolor volta a campo na quinta-feira, dia 11, às 21h30 (de Brasília), contra o Grêmio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No fim de semana, enfrenta a Ponte Preta para definir seu futuro no Paulistão.

