Fortaleza busca novo CEO após saída de Marcelo Paz; entenda

O Fortaleza está em busca de um novo CEO para a SAF do clube. Marcelo Paz, que ocupava o cargo desde a adoção do modelo, anunciou a sua saída no último sábado (27). O dirigente aceitou a proposta para ser o executivo de futebol do Corinthians.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Marcelo Paz chegou no Tricolor em 2016, como vice-presidente. O profissional assumiu a presidência no ano seguinte e ocupou tal cargo até 2023, quando o Fortaleza passou a ser uma SAF. Dessa forma, Paz renunciou ao cargo de presidente para ser o CEO.

Foram 12 títulos ao longo de toda a passagem: sete do Campeonato Cearense, um da Taça dos Campeões Cearenses, três da Copa do Nordeste e um da Série B. Além disso, o Tricolor obteve o vice-campeonato da Copa Sul-Americana de 2023.

continua após a publicidade

➡️ Retrospectiva 2025: reação tardia não salva o Fortaleza da queda

Marcelo Paz deixou o cargo de CEO da SAF do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O Conselho de Administração do Fortaleza chegou a frisar, no dia 12 de dezembro, que Paz continuaria no clube mesmo depois do rebaixamento para a Série B. No entanto, a proposta do Corinthians convenceu o dirigente.

Novo CEO do Fortaleza

O restante da estrutura no Fortaleza continua da mesma forma. Assim, nomes como o diretor de futebol Sérgio Papellin e o coordenador Marcelo Boeck farão parte da busca por um novo CEO.

continua após a publicidade

➡️ Renato Paiva cita passagem no Fortaleza: 'Ninguém é técnico em um mês'

Fabiano Barreira, presidente do Conselho de Administração, afirmou em nota no sábado que tal definição acontecerá "o mais breve possível".

— À nossa torcida, deixamos uma mensagem de tranquilidade. Estamos trabalhando para, o mais breve possível, definirmos os próximos passos e garantirmos a continuidade do projeto. O compromisso com o Fortaleza, com sua grandeza e com sua torcida permanece inalterado. O momento exige união, maturidade e confiança. O Fortaleza sempre foi maior do que qualquer desafio - e continuará sendo - escreveu.