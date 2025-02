Cruzeiro reforça defesa com zagueiro do Athletico-PR

O Cruzeiro fortaleceu sua defesa com a chegada de Mateo Gamarra, emprestado pelo Athletico-PR até o fim da temporada. A negociação, que também envolve a ida do atacante Tevis para o Furacão, foi divulgada nesta sexta-feira.

Cruzeiro supre lacuna na defesa

A transferência de Gamarra é uma resposta à necessidade do Cruzeiro por um zagueiro após a lesão de João Marcelo. O paraguaio, que se destacou no Olimpia e foi adquirido pelo Athletico-PR em 2024 por R$ 17 milhões, teve um início promissor, mas enfrentou dificuldades de adaptação devido ao limite de estrangeiros no Campeonato Paranaense e às mudanças no comando técnico.

No total, Gamarra participou de 36 jogos na última temporada, sendo titular em 32 e marcando um gol. Sua chegada ao Cruzeiro é vista como um reforço significativo para a equipe, que busca consolidar sua defesa para os desafios da temporada.

Mateo Gamarra em ação pelo Athletico-PR (foto: Robson Mafra/AGIF)

CEO afirma que equipe precisa ‘melhorar muito’

Assim como o técnico Leonardo Jardim afirmou após a derrota por 2 a 1 para o Democrata-GV, quarta-feira (12), na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, o CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, também reconhece que a equipe precisa “melhorar muito” para o restante da temporada. O dirigente fez a declaração nesta quinta-feira (13), após reunião na sede da FMF, onde foi analisar os áudios da arbitragem do clássico contra o Atlético-MG.

- Vou dizer para o torcedor, e é importante vocês colocarem isso na íntegra: nós não vamos ficar tapando sol com a peneira, nós precisamos melhorar muito. O Cruzeiro não está aqui para chorar e falar que nós perdemos porque fomos prejudicados. Sabemos que temos que melhorar muito. Estamos, a cada dia que passa, cobrando mais para que as coisas andem da maneira que a gente espera, com o Cruzeiro mais sólido nas partidas e, consequentemente, ganhando os jogos – afirmou o dirigente.